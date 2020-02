PC Quảng Nam: Nỗ lực đảm bảo an toàn lao động

Tại hội nghị đại biểu người lao động và triển khai hoạt động kinh doanh năm 2020, Công ty Điện lực Quảng Nam (PC Quảng Nam) xác định, công tác đảm bảo an toàn lao động (ATLĐ) trong sản xuất, kinh doanh là mục tiêu, nhiệm vụ đặt ra trong năm 2020.

Hệ thống điện mặt trời mái nhà được Công ty Điện lực triển khai ở nhiều địa phương. Ảnh: H.LIÊN

An toàn lao động là trên hết

Theo PC Quảng Nam, công tác an toàn - vệ sinh lao động được chú trọng và cũng là mục tiêu, nhiệm vụ quan trọng của đơn vị. Với mục tiêu “Phấn đấu không để xảy ra tai nạn lao động do cán bộ công nhân viên vi phạm quy trình”, thời gian qua, PC Quảng Nam đã tổ chức triển khai thực hiện tốt Nghị quyết 107 của Đảng ủy công ty về nâng cao hiệu quả công tác an toàn vệ sinh lao động giai đoạn 2016 - 2020. Công ty đã ban hành nhiều quy trình, nội quy, chuyên đề có liên quan đến công tác đảm bảo ATLĐ trong sản xuất giai đoạn 2016 - 2020.

Đơn vị cũng tập trung các giải pháp nhằm ngăn ngừa tai nạn lao động trong sản xuất, kinh doanh như: triển khai chỉ thị của Tổng Công ty Điện lực miền Trung về thực hiện các giải pháp ngăn ngừa tai nạn lao động, giảm thiểu các nguy cơ có thể gây tai nạn, yếu tố có hại ảnh hưởng đến sức khỏe người lao động; tổ chức kiểm tra hiện trường, phát hiện và xử lý 15 trường hợp vi phạm; tập trung xử lý các vị trí nguy hiểm trên lưới điện... Năm 2019, công ty đã bố trí lại lực lượng lao động khi tiếp nhận lưới điện 110kV và sắp xếp, bố trí hợp lý lao động dư dôi khi chuyển các trạm biến áp 110kV sang chế độ không người trực; tiếp tục tuyển dụng, tiếp nhận 50 lao động chính thức...

Theo ông Nguyễn Minh Tuấn - Giám đốc PC Quảng Nam, để nâng cao năng suất lao động, đảm bảo ATLĐ, công ty đẩy mạnh ứng dụng khoa học công nghệ trong kiểm tra, giám sát, tổ chức công việc đảm bảo ATLĐ tại hiện trường lao động. Công ty cũng thường xuyên tổ chức bồi dưỡng nâng cao kỹ năng tổ chức công việc đảm bảo an toàn đối với cấp quản lý trực tiếp; nâng cao kỹ năng nhận diện và khả năng phòng chống các yếu tố rủi ro ATLĐ cho người lao động… Song, quan trọng là bản thân người lao động phải nhận thức và tự nâng cao ý thức trong đảm bảo ATLĐ.

Cũng theo ông Tuấn, năm 2020, PC Quảng Nam đặt ra mục tiêu đảm bảo việc làm, đời sống, tăng thu nhập cho người lao động hơn 5% so với năm trước; phấn đấu trên 80% lao động đạt tiên tiến, trên 60% tập thể lao động đạt danh hiệu xuất sắc… Năm 2020 cũng được xem là "Năm an toàn lao động" theo định hướng kiểm soát rủi ro, nâng cao tính thiết thực, hiệu quả, tăng cường kiểm soát các nguy cơ gây tai nạn lao động đối với người lao động tại công ty. Công ty cũng duy trì tốt các hội thi, các hoạt động biểu dương vai trò của người lao động, quy trách nhiệm cho tổ chức, cá nhân nếu để xảy ra tai nạn lao động trong tập thể, đơn vị của mình.

Nâng mức độ hài lòng khách hàng

Năm 2019, số vụ sự cố lưới trung áp của PC Quảng Nam là 1.861 vụ, giảm 1.022 vụ so với cùng kỳ. Năm 2020, PC Quảng Nam triển khai đồng bộ các giải pháp để giảm thời gian mất điện do sự cố. Công ty giao chỉ tiêu độ tin cậy cung cấp điện trước miễn trừ (cả trường hợp bất khả kháng) xuống các đơn vị, các điện lực; tập trung cải tạo hệ thống lưới điện, nâng chất lượng dịch vụ, nâng tỷ lệ hài lòng của khách hàng sử dụng điện.

Theo Phòng Kinh doanh PC Quảng Nam, đánh giá mức độ hài lòng của khách hàng sử dụng điện năm 2019, PC Quảng Nam đạt trung bình 8,06 điểm, tăng 0,33 điểm so với năm 2018. Năm 2020, công ty đặt mục tiêu nâng tỷ lệ hài lòng của khách hàng đạt trên 8,1 điểm. Để đạt mục tiêu trên, công ty chú trọng đảm bảo chất lượng điện năng, giảm sự cố lưới điện; nâng cao chất lượng dịch vụ cung cấp; tăng cường chăm sóc khách hàng...

Theo Phòng Kỹ thuật PC Quảng Nam, trong năm 2020, công ty tập trung 2 mục tiêu trọng tâm là giảm số vụ sự cố lưới điện và giảm thời gian xử lý sự cố. Để giảm 2 yếu tố trên, công ty chú trọng chỉ đạo công tác phát quang hành lang tuyến, đảm bảo hàng lang để chuẩn bị cấp điện trong mùa giông lốc. Công ty tập trung kiểm soát sự cố theo xuất tuyến, đưa vào danh sách kiểm soát đối với những khu vực có xuất tuyến mất điện 3-4 lần/tuần. Đối với xuất tuyến để mất điện 5 lần/tuần, cần phải quy rõ trách nhiệm và xử lý trách nhiệm của tập thể, cá nhân để xảy ra sự cố mất điện.

Ngoài ra, kiểm soát sự cố theo khu vực, cụ thể là đối với khu vực ven biển, tập trung các giải pháp phòng chống động vật (bọc silicon đường dây), vệ sinh sứ do nhiễm mặn bằng nước áp lực cao. Khu vực miền núi (kể cả Núi Thành), cần tập trung phát quang hành lang tuyến, chống sét cho đường dây. Khu vực thị trấn, khu công nghiệp, đường dây vận hành mức tải cao, tập trung kiểm tra nhiệt độ các mối nối và các giải pháp chống quá tải. Chú trọng bọc hóa lưới điện, lập kế hoạch phân kỳ thay thế dây trần thành dây bọc theo lộ trình ưu tiên khu vực đường dây qua địa bàn đông dân cư, nhiều cây cối, xuất tuyến có nhiều khách hàng sử dụng.

Đơn vị cũng chủ động lập phương án đối với các trường hợp xảy ra sự cố, điều động nhân lực phân công nhiệm vụ cho các bộ phận liên quan để rút ngắn thời gian xử lý sự cố, đảm bảo xử lý trước 18 giờ. Đồng thời có báo cáo kịp thời tình hình sơ bộ đến công ty để xin ý kiến chỉ đạo, xem xét phương án điều động đội xung kích hỗ trợ với những trường hợp khó khăn, cấp thiết.