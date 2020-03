PC Quảng Nam: Sẵn sàng nguồn điện phục vụ khu vực cách ly

Thực hiện chỉ đạo của UBND tỉnh, từ đầu tháng 2 đến nay, trên địa bàn tỉnh đã hình thành các khu cách ly, bệnh viện dã chiến, cơ sở y tế... để phòng chống dịch Covid-19. Công ty Điện lực Quảng Nam (PC Quảng Nam) đã chủ động phối hợp với các cơ quan chức năng, chính quyền địa phương triển khai nhanh chóng, kịp thời việc thi công đường dây, lắp đặt thiết bị, đảm bảo cung cấp điện an toàn, ổn định phục vụ các khu cách ly, bệnh viện điều trị các ca dương tính với covid-19, góp phần phòng chống dịch hiệu quả.

Khu cách ly phòng chống Covid-19 tại Trung đoàn Bộ binh 885. Ảnh: T.LỘ

Cùng với công tác bảo đảm điện phục vụ khu cách ly tập trung tại Trung tâm Huấn luyện, bồi dưỡng kiến thức quốc phòng an ninh - Trung đoàn Bộ binh 885, bệnh viện dã chiến Quân khu 5 tại Trung đoàn 733 Sư đoàn 315, PC Quảng Nam triển khai đồng loạt nhiều phương án để đảm bảo cung cấp điện an toàn, ổn định, liên tục cho các khu cách ly mới (theo kế hoạch của tỉnh), bệnh viện, các cơ sở y tế trên địa bàn của tỉnh thực hiện công tác phòng chống dịch bệnh. PC Quảng Nam cũng đã bố trí cán bộ, nhân viên tăng cường kiểm tra các xuất tuyến, phân đoạn đường dây, trạm biến áp cấp điện cho những địa điểm trên để kịp thời xử lý các tồn tại bất thường.

Ở Hội An, hiện có khu cách ly tập trung tại Trường Cán bộ Hội Nông dân Việt Nam - Phân hiệu miền Trung - Tây Nguyên và khu lưu trú an toàn tại Chi nhánh Khu du lịch biển Hội An (Hoi An Beach Resort) thuộc phường Cửa Đại đã đi vào hoạt động. Tại Trường Cán bộ Hội Nông dân Việt Nam - Phân hiệu miền Trung - Tây Nguyên hiện có 80 trường hợp đang cách ly, gồm 77 người nước ngoài và 3 người Việt Nam. Còn Hoi An Beach Resort vào ngày 16.3 đã bàn giao toàn bộ tài sản, cơ sở vật chất cho Ban chỉ đạo phòng chống dịch Covid-19 Quảng Nam làm cơ sở lưu trú an toàn cho khách ngoại giao và du khách quốc tế.

Ông Bùi Văn Phương - Giám đốc Điện lực Hội An cho biết, theo sự chỉ đạo của PC Quảng Nam, Điện lực Hội An đã không thực hiện ngừng cấp điện theo kế hoạch trên các đường dây, trạm biến áp có thể ảnh hưởng đến việc cấp điện cho các khu cách ly trừ trường hợp xử lý sự cố. Điện lực Hội An cũng đã chuẩn bị đủ lực lượng ứng trực, vật tư, thiết bị, phương tiện, khẩn trương xử lý khi có sự cố điện. Phòng Điều độ đã phối hợp với Điện lực Hội An, Đội quản lý vận hành lưới điện cao thế bố trí phương thức vận hành hợp lý, ưu tiên cấp điện cho các khu vực trên, có phương án dự phòng trong trường hợp xảy ra sự cố để đảm bảo không làm ảnh hưởng đến việc cấp điện trong suốt thời gian công dân lưu trú tại các địa điểm cách ly. PC Quảng Nam đã bố trí máy phát dự phòng trong các trường hợp đặc biệt khi có sự cố mất điện lưới quốc gia.

Ông Nguyễn Minh Tuấn - Giám đốc PC Quảng Nam cho biết, trong bối cảnh ngành y tế khuyến cáo hạn chế tiếp xúc trực tiếp để phòng ngừa dịch bệnh lây lan, ngành điện cũng khuyến khích khách hàng sử dụng các kênh giao dịch trực tuyến: Internet, mobile, ATM,... khi có nhu cầu về dịch vụ điện và thanh toán tiền điện, để tiết kiệm thời gian đi lại và phòng chống dịch bệnh. Hiện nay EVN đã chính thức cung cấp hợp đồng điện điện tử. Theo đó, cả quá trình từ đăng ký hồ sơ, triển khai dịch vụ và ký hợp đồng, khách hàng và nhân viên điện lực không phải gặp nhau trực tiếp. Tất cả các công đoạn đều được thực hiện trên môi trường Internet. Khách hàng sử dụng các thiết bị kết nối Internet để cung cấp hồ sơ, nhận thông tin, xác thực. Việc áp dụng phương thức giao dịch điện tử đối với các dịch vụ điện gồm: Cấp điện hạ áp, trung áp; thay đổi công suất sử dụng điện; thay đổi vị trí thiết bị đo đếm; thay đổi mục đích sử dụng điện; thay đổi định mức sử dụng điện; thay đổi chủ thể hợp đồng mua bán điện; thay đổi hình thức thanh toán tiền điện; gia hạn, chấm dứt hợp đồng mua bán điện...

Ngoài ra, khách hàng có thể liên hệ qua các số tổng đài chăm sóc khách hàng dùng điện theo khu vực, tải các ứng dụng chăm sóc khách hàng dùng điện cho thiết bị di động, kết nối tài khoản Zalo và truy cập trang web chăm sóc khách hàng của Tổng Công ty Điện lực miền Trung, truy cập Cổng Dịch vụ công Quốc gia “http://dichvucong.gov.vn” để được đáp ứng yêu cầu 24/7.