Phiên chợ sâm Ngọc Linh lần thứ 30 đạt doanh thu 5,7 tỷ đồng

(QNO) - Sau 3 ngày diễn ra các hoạt động giao thương, phiên chợ sâm Ngọc Linh lần thứ 30 kết thúc với tổng doanh thu đạt khoảng 5,7 tỷ đồng. Thông tin này được ông Hồ Quang Bửu - Chủ tịch UBND huyện Nam Trà My cung cấp với phóng viên Báo Quảng Nam online vào sáng nay 4.3.

Du khách tìm mua sâm củ Ngọc Linh tại phiên chợ. Ảnh: A.N

Theo đó, ngoài 2 gian hàng giới thiệu cây sâm Ngọc Linh của 8 hộ trồng sâm của xã Trà Linh tham gia trưng bày và bán sản phẩm, phiên chợ sâm Ngọc Linh lần thứ 30 còn thu hút hơn 20 gian hàng trưng bày, giới thiệu các sản phẩm trên lĩnh vực nông - lâm nghiệp, tiểu thủ công nghiệp của 10 doanh nghiệp kinh doanh sản phẩm sâm Ngọc Linh, quế Trà My, dược liệu, cùng các sản phẩm OCOP huyện Nam Trà My.

Phiên chợ sâm Ngọc Linh lần này đón hơn 1.000 lượt người đến tham quan, mua sắm, với doanh thu thống kê khoảng 5,7 tỷ đồng (riêng mặt hàng sâm củ Ngọc Linh bán được khoảng 65kg, thu về gần 5,5 tỷ đồng).

Lượng tiêu thụ sâm củ Ngọc Linh tại phiên chợ lần này tăng vọt, doanh thu đạt gần 5,5 tỷ đồng. Ảnh: A.N

Để đảm bảo an toàn cho phiên chợ, bên cạnh huy động lực lượng an ninh, chính quyền địa phương còn bố trí các thành viên tham gia phục vụ lễ tân, hướng dẫn, giới thiệu về phiên chợ, cũng như làm hướng dẫn viên cho du khách có nhu cầu tham quan, du lịch cộng đồng, du lịch sinh thái tại địa bàn huyện Nam Trà My.

Phiên chợ sâm Ngọc Linh diễn ra từ ngày 1 - 3 hàng tháng, là nơi để doanh nghiệp và các hộ trồng sâm đồng bào Xê Đăng có không gian trưng bày, buôn bán các sản phẩm dược liệu, trong đó điểm nhấn là sâm Ngọc Linh, phục vụ nhu cầu mua sắm của du khách, cộng đồng.