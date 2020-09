Quản lý chặt thị trường bánh trung thu

Thị trường bánh trung thu trên địa bàn tỉnh đang sôi động bởi sự cạnh tranh mạnh mẽ của các thương hiệu lớn. Các cơ quan chức năng đã vào cuộc, quản lý chặt thị trường này.

Nhiều loại bánh trung thu đã có mặt trên thị trường Quảng Nam. Ảnh: VIỆT NGUYỄN

Phong phú, đa dạng

Dọc các tuyến đường lớn trên địa bàn TP.Tam Kỳ như Phan Châu Trinh, Huỳnh Thúc Kháng, Trần Cao Vân, Hùng Vương..., các quầy bánh trung thu đã được dựng lên. Nổi bật nhất là 2 thương hiệu bánh trung thu của Kinh Đô và Yến sào Khánh Hòa.

Anh Nguyễn Anh Vũ - nhân viên bán hàng của Công ty CP Mondelez Kinh Đô Việt Nam cho biết, điểm nhấn của bánh trung thu Kinh Đô là dòng sản phẩm “Trăng vàng Black&Gold” với giá bán dao động từ 500 nghìn đồng đến 1,5 triệu đồng/hộp/4 bánh. Cũng trên địa bàn TP.Tam Kỳ, bánh trung thu của Công ty Yến sào Khánh Hòa phong phú, đa dạng chủng loại, gồm hộp 1 bánh cho đến hộp 6 bánh với giá bán dao động từ 65 nghìn đồng đến 1,7 triệu đồng.

Bà Nguyễn Thị Thanh Vân - chủ cửa hàng bán bánh trung thu Yến sào Khánh Hòa ở 283 đường Phan Châu Trinh, TP.Tam Kỳ cho biết, với các nguyên liệu yến sào nguyên chất và một số đặc sản cao cấp như trứng cá tầm, đông trùng hạ thảo, các loại bánh trung thu sẽ mang đến cho khách hàng nhiều lựa chọn hợp lý.

Để kích cầu tiêu dùng, các hãng sản xuất bánh trung thu đang áp dụng chương trình khuyến mãi, giảm giá cho người tiêu dùng 5 - 10%, chiết khấu 20 - 30% cho những cửa hàng bán lẻ. Bà Phan Thị Ý - chủ cơ sở bán bánh trung thu ở đường Lý Thường Kiệt (TP.Hội An) cho biết, do mới đầu mùa, chưa thể đánh giá được sức mua của khách hàng nên nhận lượng hàng dự tính vừa đủ bán. Tùy theo nhu cầu tiêu thụ của khách hàng sẽ có những điều chỉnh tăng hoặc giảm lượng hàng bánh trung thu trong những ngày đến. Cùng với việc mua bán trực tiếp tại cửa hàng, hoạt động mua bán bánh trung thu online cũng đang sôi động với các trang mạng xã hội như facebook, zalo…

Trên địa bàn TP.Hội An, thương hiệu Hội An Mooncake - bánh trung thu Hội An chiếm cảm tình của người tiêu dùng. Thương hiệu này tạo ra những sản phẩm vừa mang nét văn hóa truyền thống vừa có nét độc đáo, mới lạ theo xu hướng hiện đại, đem đến cho người tiêu dùng nhiều giá trị. Sản phẩm của thương hiệu này đa dạng với nhiều loại nhân bánh được sản xuất từ những nguyên liệu cao cấp như cua huỳnh đế, tôm hùm, bào ngư, vi cá… kết hợp hạt macca, hạt hạnh nhân, óc chó. Hộp bánh với thiết kế sang trọng, bắt mắt, ấn tượng mang đậm âm hưởng lễ hội mùa thu.

Chị Nguyễn Thu Nguyệt (phường Minh An, TP.Hội An) cho biết: “Tôi chọn Hội An Mooncake bởi các món bánh rất thơm ngon, vừa tặng người thân trong gia đình vừa tặng bạn bè, đồng nghiệp”.

Quản lý chặt

Ông Đoàn Ngọc Sơn - quyền Cục trưởng Cục Quản lý thị trường Quảng Nam cho biết, đơn vị đang tăng cường kiểm tra, kiểm soát thị trường dịp trước, trong và sau Tết Trung thu 2020. Trong đó, tập trung kiểm tra việc vận chuyển, sản xuất, kinh doanh các loại bánh trung thu cũng như các loại nguyên liệu làm bánh trung thu, kịp thời ngăn chặn các hành vi buôn lậu, gian lận thương mại, hàng giả, hàng không rõ nguồn gốc và không bảo đảm tiêu chuẩn vệ sinh an toàn thực phẩm.

“Chúng tôi chú trọng kiểm tra các cơ sở sản xuất bánh trung thu, đầu mối cung cấp, địa điểm tập kết nguồn hàng và sẽ công bố tên cơ sở, địa chỉ sai phạm trên các phương tiện thông tin đại chúng để cảnh báo, bảo vệ người tiêu dùng” - ông Đoàn Ngọc Sơn nói.

Theo ghi nhận của chúng tôi, các loại bánh trung thu trên thị trường năm nay có giá bán cao hơn chừng 10% so với năm trước. Nguyên nhân nguyên vật liệu làm bánh có nhiều biến động. Giá thịt heo tăng cao, các loại đậu, bột, trứng cũng tăng giá.

Ông Nguyễn Quang Lâm - Trưởng phòng Quản lý thương mại (Sở Công Thương) cho biết, ngành chức năng sẽ phối hợp chặt chẽ với các cơ quan, ban ngành triển khai kế hoạch thanh tra, kiểm tra sản xuất, kinh doanh bánh trung thu, nếu phát hiện sai phạm sẽ xử phạt mạnh để ổn định thị trường. “Trên thị trường có nhiều loại bánh trung thu, người tiêu dùng nên chọn lựa các thương hiệu uy tín để mua, tránh sử dụng bánh trung thu không đảm bảo chất lượng” - ông Nguyễn Quang Lâm nói.