Ra mắt Trung tâm Thiết kế Hội An

(QNO) - Chiều 17.11, tại địa điểm số 9 đường Nguyễn Thái Học (TP.Hội An) diễn ra lễ giới thiệu Trung tâm Thiết kế Hội An thuộc dự án Trường Sơn Xanh do Cơ quan Phát triển quốc tế Hoa Kỳ (USAID) tài trợ, Hiệp hội Xuất khẩu hàng thủ công mỹ nghệ Việt Nam triển khai.

Đại biểu cắt băng khai trương Trung tâm Thiết kế Hội An. Ảnh: Q.T

Trung tâm Thiết kế Hội An nằm trong tiểu dự án "Cải thiện sinh kế bền vững cho các cộng đồng dân tộc thiểu số thông qua phát triển chuỗi giá trị mây tre đan và cây dược liệu nhằm tăng cường công tác bảo tồn đa dạng sinh học ở Quảng Nam".

Trung tâm sẽ là điểm quảng bá các đặc sản chất lượng cao ở miền núi Quảng Nam do chính đồng bào dân tộc thiểu số sản xuất, qua đó giảm khâu trung gian và có cơ hội tiếp cận nhiều hơn đến khách du lịch trong nước, quốc tế.

Nghệ nhân trình diễn văn nghệ, nghề truyền thống tại buổi lễ. Ảnh: Q.T

Tại buổi lễ, nghệ nhân đồng bào dân tộc thiểu số đã trình diễn các tiết mục nghệ thuật đặc trưng bản địa, trình diễn nghề đan lát, dệt; đồng thời trưng bày một số gian hàng sản vật vùng cao.

Từ tháng 9.2019, dự án Trường Sơn Xanh do USAID tài trợ đã hợp tác với Hiệp hội Xuất khẩu hàng thủ công mỹ nghệ Việt Nam hỗ trợ hơn 450 hộ gia đình ở 10 xã thuộc 3 huyện Đông Giang, Tây Giang, Nam Giang tham gia các hoạt động phát triển vùng nguyên liệu mây và đào tạo nghề đan lát thủ công, phát triển thị trường nhằm tạo thêm thu nhập cho bà con, qua đó giảm thiểu các hoạt động đe dọa đa dạng sinh học.