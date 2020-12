Sơ kết quy chế phối hợp quản lý an toàn thực phẩm

Hôm qua 9.12, Chi cục Quản lý chất lượng nông, lâm, thủy sản phối hợp với Chi cục Chăn nuôi & thú y, Chi cục An toàn vệ sinh thực phẩm, Cục Quản lý thị trường Quảng Nam và Phòng Cảnh sát phòng chống tội phạm về môi trường - Công an tỉnh tổ chức hội nghị sơ kết quy chế phối hợp về quản lý an toàn thực phẩm (ATTP) năm 2020.

Theo đánh giá của lực lượng chức năng, ATTP liên quan đến nhiều ngành, nhiều cấp quản lý và được phân công cụ thể; tuy nhiên trên thực tế có nhiều nội dung, ngành hàng đan xen nhau ở cùng một địa điểm nên công tác phối hợp giữa các cơ quan là hết sức cần thiết. Trong năm 2020, các cơ quan, đơn vị phối hợp quản lý ATTP đã đạt được kết quả tốt do tuân thủ đúng nguyên tắc, phạm vi, hình thức và nội dung phối hợp. Cụ thể, đã vận dụng nhiều hình thức trao đổi thông tin bằng văn bản; trao đổi trực tiếp giữa lãnh đạo của các cơ quan, các đơn vị; cử cán bộ tham gia các đoàn thanh tra, kiểm tra về ATTP; xử lý hoặc thông báo, chuyển hồ sơ cho cơ quan khác có thẩm quyền để xử lý vi phạm về ATTP.

Tại hội nghị, các cơ quan, đơn vị đã thống nhất tăng cường phối hợp kiểm tra, giám sát thị trường, đấu tranh phòng chống các hành vi vi phạm pháp luật về ATTP, nhất là các dịp cao điểm như Tết Nguyên đán, các dịp lễ hội và những sự kiện quan trọng trong năm. Cùng với đó, tham mưu UBND tỉnh định hướng xây dựng, phát triển chuỗi sản phẩm theo hướng hình thành các vùng sản xuất hàng hóa tập trung; áp dụng tiến bộ khoa học để nâng cao năng suất, chất lượng sản phẩm, đảm bảo vệ sinh ATTP gắn với chế biến sâu, đáp ứng nhu cầu tiêu dùng ngày càng cao của người tiêu dùng.