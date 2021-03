Tìm cơ hội từ trục văn hóa - nông dược

Ba năm qua, chương trình Mỗi xã một sản phẩm (OCOP) trên địa bàn Quảng Nam đã tạo ra hệ thống sản phẩm phong phú và đặc trưng, bước đầu chiếm lĩnh thị trường. Với dư địa rộng mở về du lịch - dịch vụ, một khi trục văn hóa - nông dược (nông nghiệp và dược liệu) hình thành, phát triển thì giá trị gia tăng cho chương trình OCOP của địa phương sẽ được nâng cao.

Nước mắm Cửa Khe đang xây dựng kế hoạch trở thành sản phẩm trải nghiệm du lịch nông thôn cho du khách thay vì chỉ là thực phẩm đơn thuần. Ảnh: Q.T

Cơ hội về nhóm sản phẩm thứ sáu

Đến cuối năm 2020, Quảng Nam có 163 sản phẩm OCOP, trong đó có 65 sản phẩm tiêu biểu hầu hết đều thuộc 5 nhóm: thực phẩm, đồ uống, thảo dược, vải và may mặc, lưu niệm - trang trí - nội thất và rất ít sản phẩm thuộc nhóm dịch vụ - du lịch nông thôn. Đây là điều dễ hiểu khi nhóm sản phẩm dịch vụ - du lịch nông thôn mới được hình thành trong thời gian gần đây dựa trên một số tài nguyên văn hóa - tự nhiên bản địa và khái niệm này còn khá mới mẻ với phần lớn khu vực làng quê xứ Quảng.

Thực tế thời gian qua, một số sản phẩm OCOP thuộc nhóm khác nhưng vẫn có cơ hội khai thác dư địa tăng thêm bằng việc lồng ghép du lịch - dịch vụ. Bà Phan Thị Ly - chủ cơ sở sản xuất bánh khô mè Bà Ly (Điện Phương, Điện Bàn) chia sẻ, ở thời điểm năm 2019 về trước nhờ nằm kế bên làng gốm Thanh Hà nên ngoài hoạt động sản xuất, đơn vị thường xuyên đón khách du lịch trải nghiệm quy trình thủ công làm bánh cũng như một số thao tác khác giúp cơ sở có thêm nguồn thu nhập.

Còn ông Võ Nguyên Tùng - đại diện một hộ sản xuất tại làng nước mắm Cửa Khe (Bình Dương, Thăng Bình) cho hay, nằm ngay trên vùng nam Hội An đang chuyển mình phát triển du lịch mạnh mẽ, khát vọng của cơ sở trong tương lai gần là biến nước mắm thành một sản phẩm văn hóa để du khách khám phá, trải nghiệm chứ không chỉ là loại thực phẩm đơn thuần.

Việc tiếp cận và phát triển nhóm sản phẩm du lịch - dịch vụ nông thôn tương đối bài bản trong thời gian qua có thể nhắc đến “Dịch vụ trải nghiệm nông nghiệp của hợp tác xã rau hữu cơ và du lịch Thanh Đông - xã Cẩm Thanh”. Đây có thể xem là một hình mẫu để phát triển sản phẩm OCOP theo hướng này khi đã được công nhận sản phẩm 3 sao và sẽ tiếp tục được nâng tầm với sự hỗ trợ từ Công ty TNHH Emic Travel (đơn vị phối hợp chủ thể đăng ký sản phẩm).

Bên cạnh đó, từ năm ngoái Hội An cũng bắt đầu triển khai xây dựng sản phẩm OCOP du lịch dừa nước Cẩm Thanh và du lịch làng gốm Thanh Hà. Dù chưa được như mong đợi do tác động nặng nề của dịch Covid-19 nhưng trong thời gian đến khi du lịch phục hồi đây sẽ là nhóm sản phẩm đầy hứa hẹn tạo ra sự khác biệt của sản phẩm OCOP Hội An so với các địa phương.

Kỳ vọng trục văn hóa - nông dược

Khi sự liên kết giữa các bên trong việc phát triển sản phẩm du lịch trở nên chặt chẽ hơn, trong đó vai trò của các công ty lữ hành trong việc kết nối các chủ thể hoạt động du lịch nông nghiệp được tăng cường thì triển vọng phát triển nhóm sản phẩm du lịch - dịch vụ nông thôn sẽ càng khởi sắc.

Theo đại diện Văn phòng Điều phối Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới Quảng Nam, tỉnh đặt mục tiêu xây dựng, hình thành trục văn hóa - nông dược theo chương trình mỗi xã một sản phẩm để phát triển nhóm sản phẩm thứ sáu nhằm tạo ra lợi nhuận kép bao gồm lợi nhuận tự thân của sản phẩm du lịch và lợi nhuận từ các sản phẩm nông nghiệp, phi nông nghiệp do du lịch mang lại.

Dịch vụ trải nghiệm nông nghiệp của Hợp tác xã rau hữu cơ và du lịch Thanh Đông là sản phẩm OCOP thuộc nhóm du lịch - dịch vụ đã phát triển khá bài bản. Ảnh: Q.T

Trục văn hóa - nông dược sẽ bắt đầu từ Hội An - Tam Kỳ - Phú Ninh và kết thúc ở Nam Trà My là một tuyến hội tụ đầy đủ yếu tố đặc trưng của Quảng Nam từ biển, đảo - đô thị - trung du, nông thôn và miền núi với một chuỗi sản phẩm OCOP đã bước đầu định vị được thương hiệu ở tất cả nhóm sản phẩm.

Nếu phát triển bài bản, đây có thể là một mô hình chỉ đạo điểm OCOP cấp tỉnh trong phát triển du lịch, để làm cơ sở triển khai thực hiện nhằm bảo tồn, phát huy các giá trị di sản văn hóa, sinh thái và nông nghiệp để phát triển du lịch cộng đồng gắn với xây dựng nông thôn mới. Vừa qua, Quảng Nam cũng đã thống nhất địa điểm xây dựng trung tâm quảng bá OCOP cấp vùng, cấp quốc gia tại phường Cẩm An, TP.Hội An.

Bí thư Huyện ủy Phú Ninh - Vũ Văn Thẩm cho rằng, một khi hoạt động du lịch - dịch vụ phát triển thì việc kết nối với chuỗi sản phẩm OCOP trong đó có sản phẩm của Phú Ninh là điều rất cần thiết. Sản phẩm OCOP ở đây có thể kết nối thông qua điểm đến chính của huyện là Khu du lịch hồ Phú Ninh hoặc cũng có thể giới thiệu chung tại một khu vực khác trên địa bàn huyện để tạo thêm đầu ra cho sản phẩm của người nông dân.