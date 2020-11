Tổng doanh thu bán lẻ hàng hóa tăng hơn 4%

(QNO) – Tin từ Cục Thống kê Quảng Nam, 10 tháng đầu năm, tổng doanh thu bán lẻ hàng hóa trên địa bàn Quảng Nam đạt hơn 30,2 nghìn tỷ đồng (tăng 4,2% so cùng kỳ năm 2019).

10 tháng đầu năm, một số ngành hàng có tốc độ tăng trưởng cao. Ảnh: C.N

Một số nhóm ngành có tốc độ tăng cao, góp phần tăng chung trong tổng mức bán lẻ như gỗ và vật liệu xây dựng tăng 51,7%; đá quý, kim loại quý tăng 34,8%; dịch vụ sửa chữa xe có động cơ tăng 31,7%.

Ngoài ra một số nhóm ngành tăng trưởng âm như nhóm hàng lương thực, thực phẩm giảm 0,13%; hàng may mặc giảm 37,2%; vật phẩm, văn hóa giáo dục giảm 3,2%; hàng hóa khác giảm 31,3%.

Cục Thống kê cho biết, riêng trong tháng 10, sau khi dịch bệnh Covid-19 đợt 2 được kiểm soát, hoạt động mua bán hàng hóa trên địa bàn có dấu hiệu phục hồi. Tuy nhiên tình trạng ngập lụt diễn ra trong tháng 10 đã tác động tiêu cực đến hoạt động mua bán hàng hóa.

Tổng doanh thu bán lẻ hàng hóa tháng 10.2020 đạt hơn 3,5 nghìn tỷ đồng, tăng 9,3% so tháng trước và tăng 13,5% so với tháng cùng kỳ năm 2019 tăng. So tháng trước, hầu hết nhóm ngành hàng tăng, nhưng với mức thấp. Hàng lương thực, thực phẩm tăng 4,53; hàng may mặc tăng 2,5%; đồ dùng trang thiết bị gia đình tăng 5,1%; gỗ và vật liệu xây dựng tăng 26,7%; phương tiện đi lại tăng 4,2%; xăng dầu tăng 6,3%; kim loại quý tăng 5,1%; hàng hóa khác tăng 6,7%.