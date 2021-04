Tổng dư nợ chính sách xã hội quý I.2021 đạt hơn 5,1 nghìn tỷ đồng

(QNO) - Sáng nay 9.4, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Trần Văn Tân kiêm Trưởng ban Đại diện Hội đồng quản trị (HĐQT) Ngân hàng Chính sách xã hội (CSXH) chi nhánh Quảng Nam chủ trì buổi làm việc đánh giá kết quả hoạt động của Ngân hàng CSXH chi nhánh Quảng Nam quý I; triển khai phương hướng, nhiệm vụ quý II.2021.

Quang cảnh buổi làm việc. Ảnh: VIỆT NGUYỄN

Trong quý I.2021, Ngân hàng CSXH chi nhánh Quảng Nam tiếp tục thực hiện tốt Chỉ thị số 40 ngày 22.11.2014 của Ban Bí thư Trung ương, Chỉ thị 48 ngày 16.1.2015 và Kết luận 504 ngày 27.8.2019 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy, ưu tiên bố trí, chuyển nguồn vốn ngân sách tỉnh, huyện nhằm tổ chức thực hiện tốt các chương trình mục tiêu phát triển kinh tế - xã hội tại địa phương.

Trong quý I, UBND tỉnh và 100% UBND cấp huyện đã chuyển vốn nguồn ngân sách địa phương cho Ngân hàng CSXH trên địa bàn để cho vay ưu đãi theo kế hoạch được giao.

Theo đó, tổng nguồn vốn đến 31.3 đạt hơn 5,17 nghìn tỷ đồng (tăng hơn 87,9 tỷ đồng so với đầu năm). Ngân hàng CSXH chi nhánh Quảng Nam đã tập trung cho vay tăng trưởng dư nợ, doanh số cho vay trong quý I đạt hơn 435,8 tỷ đồng, doanh số thu nợ hơn 335,9 tỷ đồng. Tổng dư nợ đến ngày 31.3 đạt hơn 5,16 nghìn tỷ đồng, tăng hơn 97,2 tỷ đồng so với đầu năm, tỷ lệ tăng 1,92%, đạt 21,3% kế hoạch với 129.508 khách hàng còn dư nợ. Nhiều đơn vị đã chủ động làm tốt công tác giải ngân và có tăng trưởng dư nợ đạt từ 3% trở lên là Phòng Giao dịch Ngân hàng CSXH huyện Đông Giang 3,1%, Phú Ninh 3,35%, Hiệp Đức 3,43%, Tam Kỳ 3,63%, Hội An 12,9%.

Kết luận buổi làm việc, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Trần Văn Tân đánh giá cao hoạt động của Ngân hàng CSXH chi nhánh Quảng Nam trong quý I. Cụ thể, đã chủ động bám sát nghị quyết của Ban đại diện HĐQT Ngân hàng CSXH chi nhánh Quảng Nam, chỉ đạo của chính quyền địa phương các cấp, nỗ lực hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ được giao. Hoạt động Ngân hàng CSXH chi nhánh Quảng Nam đảm bảo an toàn, chất lượng tín dụng được duy trì tốt, dư nợ tăng trưởng gần 2%, hoàn thành 21,3% kế hoạch được giao năm 2021, đáp ứng kịp thời nhu cầu vốn cho hộ nghèo, hộ cận nghèo, hộ mới thoát nghèo và các đối tượng chính sách khác.

Về phương hướng, nhiệm vụ triển khai trong quý II, ông Trần Văn Tân yêu cầu Ngân hàng CSXH chi nhánh Quảng Nam chú trọng đẩy mạnh thông tin tuyên truyền các chính sách tín dụng ưu đãi, đặc biệt là chương trình cho vay hộ mới thoát nghèo theo Quyết định số 02 ngày 21.1.2021 của Thủ tướng Chính phủ đến các cấp, các ngành, toàn thể nhân dân để kịp thời tiếp cận vốn. Ngân hàng cần hoàn thành cơ bản các chỉ tiêu kế hoạch tín dụng được giao, phấn đấu tăng trưởng dư nợ đạt hơn 7%, đáp ứng kịp thời nhu cầu vốn cho vay theo Nghị quyết số 13 của HĐND tỉnh. Cùng với đó, kiểm soát tốt nợ đến hạn, thu hồi nợ đến hạn để tạo nguồn vốn cho vay quay vòng; đồng thời kịp thời xử lý nợ rủi ro do nguyên nhân khách quan, không để phát sinh nợ quá hạn, giữ vững chất lượng tín dụng, tỷ lệ nợ quá hạn mức dưới 0,04.

Dịp này, Tổng Giám đốc Ngân hàng CSXH Việt Nam tặng Giấy khen cho Ngân hàng CSXH chi nhánh Quảng Nam với thành tích hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ quý I.2021 và Giấy khen cho 3 phòng giao dịch ở Phước Sơn, Tây Giang, Nam Trà My với thành tích xuất sắc trong phong trào thi đua “Cả nước chung tay vì người nghèo - không để ai bỏ lại phía sau” (giai đoạn 2018 - 2020).

Ngân hàng CSXH chi nhánh Quảng Nam và Công an tỉnh ký kết quy chế phối hợp. Ảnh: VIỆT NGUYỄN

Cũng trong sáng nay, ông Lê Hùng Lam - Phó Giám đốc phụ trách Ngân hàng CSXH chi nhánh Quảng Nam và Thượng tá Nguyễn Thành Long - Phó Giám đốc Công an Quảng Nam đã ký kết quy chế phối hợp trong công tác bảo đảm an ninh trật tự, an toàn hoạt động tín dụng CSXH trên địa bàn tỉnh.

Theo đó, hai bên tăng cường trách nhiệm, phối hợp nhằm có biện pháp, giải pháp phòng chống tội phạm liên quan đến an ninh tài chính, tiền tệ; đẩy mạnh công tác tuyên truyền, cung cấp thông tin về các chính sách cho vay, đối tượng cho vay, thủ tục cho vay... để nhân dân tiếp cận nhanh nhất các nguồn vốn vay, góp phần ngăn chặn tín dụng đen; phối hợp đảm bảo an ninh, an toàn hoạt động cho vay tín dụng CSXH trên địa bàn tỉnh...