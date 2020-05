Triển khai chính sách giảm giá điện, tiền điện

Thực hiện chỉ đạo của Bộ Công Thương và Tổng Công ty Điện lực miền Trung (EVNCPC), Công ty Điện lực Quảng Nam (PC Quảng Nam) đang gấp rút triển khai việc giảm giá điện, giảm tiền điện cho khách hàng bị ảnh hưởng dịch Covid-19.

385.935 khách hàng sử dụng điện sinh hoạt được giảm tiền điện. Ảnh: T.LỘ

Hơn 411 nghìn khách hàng được giảm giá điện, tiền điện

Ông Nguyễn Minh Tuấn - Giám đốc PC Quảng Nam cho biết, chính sách giảm giá điện, giảm tiền điện cho khách hàng của Bộ Công Thương, Tập đoàn Điện lực Việt Nam (EVN) trong đợt này, là hướng đến người dân và doanh nghiệp (DN) bị ảnh hưởng bởi dịch Covid-19. Trong đó, khách hàng sử dụng điện sinh hoạt và nhóm khách hàng sản xuất và kinh doanh là đối tượng được hưởng lợi nhiều nhất.

Ngay sau khi có chỉ đạo của EVNCPC về triển khai hỗ trợ giá điện cho khách hàng bị ảnh hưởng dịch Covid-19, PC Quảng Nam đã giao các đơn vị trực thuộc tiến hành rà soát, thống kê, xác định số lượng khách hàng để thực hiện hỗ trợ theo đúng quy định, đúng đối tượng, thời gian và phù hợp với tình hình thực tế cách ly xã hội tại địa phương.

Theo số liệu tổng hợp của PC Quảng Nam, trên địa bàn tỉnh sẽ có khoảng 411.815 khách hàng sử dụng điện được hưởng chính sách giảm giá điện, giảm tiền điện. Trong đó có 385.935 khách hàng sử dụng điện sinh hoạt, 25.880 khách hàng là các DN sản xuất, kinh doanh, cơ sở lưu trú du lịch, cơ sở phục vụ phòng chống dịch Covid-19, với tổng số tiền 92,8 tỷ đồng.

Là một trong những DN may xuất khẩu, trung bình mỗi tháng Công ty TNHH May mặc Mỹ Hưng - Phú Thịnh (huyện Phú Ninh) phải trả gần trăm triệu đồng tiền điện. Theo ông Phan Đức Tú - Giám đốc Công ty, trong bối cảnh DN, người dân gặp khó khăn chung do dịch bệnh Covid-19, chủ trương của Chính phủ, Bộ Công Thương và ngành điện về giảm tiền điện, giảm giá điện là rất kịp thời. Việc giảm 10% giá điện ở tất cả khung giờ là tin vui đối với DN trên địa bàn tỉnh nhằm giúp các DN giảm bớt khó khăn, ổn định sản xuất kinh doanh sau dịch.

Còn ông Lê Sen - Giám đốc Nhà hàng Cửa Đại (TP.Hội An) cho biết, do ảnh hưởng của dịch Covid-19, nhà hàng cũng đã phải tạm dừng hoạt động kinh doanh trong thời gian dài, hiện mới mở cửa hoạt động trở lại. Vì vậy, sự hỗ trợ của ngành điện vào thời điểm hiện tại cho cộng đồng DN là rất kịp thời và cụ thể.

Hỗ trợ thiết thực

Ông Nguyễn Minh Tuấn cho biết, trong quý I-2020 hoạt động sản xuất kinh doanh không được thuận lợi khi tình hình thủy văn diễn biến bất thường, lượng nước về các hồ thủy điện kém, thiếu hụt nghiêm trọng. Sản lượng thủy điện huy động 8,93 tỷ kWh, giảm 30,4% so với cùng kỳ năm 2019. Thực hiện chỉ đạo của EVNCPC, PC Quảng Nam đang tiếp tục nỗ lực để hoàn thành tốt nhiệm vụ vừa đảm bảo cung cấp điện, vừa chung sức cùng nhân dân trong tỉnh phòng chống dịch Covid-19. Đồng thời PC Quảng Nam cam kết trường hợp khách hàng giảm giá điện đợt này sẽ được tính toán đầy đủ, công khai và minh bạch.

Đối với khách hàng là các cơ sở lưu trú du lịch (theo quy định tại Luật Du lịch 2017 và các văn bản pháp luật có liên quan) được ngành điện đồng loạt chuyển đổi giảm giá; từ giá điện kinh doanh sang giá điện sản xuất cho các cơ sở lưu trú du lịch, bởi đây là một trong những nhóm chịu ảnh hưởng nặng nề nhất trong đợt dịch bệnh Covid-19.

Ông Trần Trúc - chủ khách sạn nằm trên đường Phước Trạch (phường Cửa Đại - TP.Hội An) cho rằng, trong các ngành nghề ảnh hưởng trực tiếp đến kinh doanh dịch vụ thì ngành du lịch bị ảnh hưởng đầu tiên do đại dịch Covid-19 gây ra, nhưng để khắc phục cũng sẽ về sau cùng. Vì vậy, sự hỗ trợ của ngành điện góp phần giúp DN kinh doanh dịch vụ khách sạn, lữ hành vơi bớt áp lực chi tiêu trong bối cảnh khách du lịch chưa quay trở lại nhưng vẫn phải duy trì các hoạt động của khách sạn là rất kịp thời và hợp lý.

Đối với khách hàng sinh hoạt, ngành điện sẽ tự động giảm giá tương ứng với số tiền sử dụng trong các tháng được giảm. Theo đó, sản lượng điện sử dụng của khách hàng có chu kỳ bắt đầu trong các tháng 4, 5 và 6.2020 (xác định theo kỳ ghi chỉ số hàng tháng của đơn vị điện lực) sẽ được thực hiện giảm giá tương ứng tại các kỳ hóa đơn tiền điện tháng 5, tháng 6 và tháng 7.2020. Khách hàng không thực hiện bất kỳ thủ tục nào.

Ông Nguyễn Vinh (phường Hòa Thuận, TP.Tam Kỳ) cho biết: “Trước đây, mỗi tháng gia đình tôi chi trả trên dưới 600.000 đồng tiền điện. Từ đầu tháng 2.2020 đến nay, do ảnh hưởng của dịch Covid-19 nên công việc của các thành viên trong gia đình đều thay đổi, chủ yếu làm việc tại nhà, các con học trực tuyến nên chỉ số điện sẽ tăng. Việc giảm giá điện trong giai đoạn này tôi thấy rất kịp thời và hợp lý, giúp người dân tiết kiệm được một phần chi phí sinh hoạt”.