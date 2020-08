Đề nghị hỗ trợ ngư dân gặp nạn trên biển

UBND xã Tam Tiến (Núi Thành) vừa có văn bản đề nghị cấp có thẩm quyền và ngành NN&PTNT hỗ trợ ngư dân tại địa phương bị gặp nạn trên biển.

Trước đó, lúc 3h ngày 17.8.2020, tàu cá QNa-90909TS có công suất máy 265CV do ông Huỳnh Văn Thuật (thôn Long Thạnh, xã Tam Tiến) làm thuyền trưởng và 3 ngư dân Nguyễn Thành Đô, Nguyễn Đức Thắng, Nguyễn Khắc Cao (cùng trú xã Tam Tiến), trong quá trình khai thác hải sản trên biển tại khu vực Hòn Ông (thuộc đảo Cù Lao Chàm, TP.Hội An) thì bị chìm. Nhận được tín hiệu, các tàu thuyền trong khu vực đã kịp thời tiếp cận và cứu 4 ngư dân gặp nạn an toàn. Riêng toàn bộ tài sản bị thiệt hại ước tính gần 1 tỷ đồng.