Khai thác và nuôi trồng thủy hải sản ở Hội An: Chú trọng đầu tư phát triển bền vững

Mặc dù gặp nhiều khó khăn và bất lợi nhưng nghề khai thác và nuôi trồng thủy hải sản ở Hội An vẫn giữ vững ổn định sản xuất, tạo chuyển biến trong ứng dụng mô hình sản xuất mới.

Bến neo đậu tàu thuyền của ngư dân làng biển Cửa Đại, TP.Hội An. Ảnh:Đ.H

Những năm gần đây, việc sản xuất của ngư dân Hội An bị những tác động bất lợi. Tình trạng ô nhiễm môi trường biển ở các tỉnh ven biển miền Trung đã làm ảnh hưởng đến nghề khai thác hải sản. Cạnh đó, tình hình thời tiết diễn biến phức tạp, bão lũ, áp thấp nhiệt đới xảy ra thất thường gây thêm khó khăn cho ngư dân. Tình trạng sạt lở bờ biển, cửa biển Cửa Đại bị bồi lấp, tàu thuyền ra vào bị trở ngại, làm ảnh hưởng lớn đến đời sống của ngư dân.

Tuy vậy, bà con ngư dân vẫn không quản ngại khó khăn, nỗ lực vượt qua thách thức, giữ vững tinh thần và duy trì sản xuất, ổn định đời sống. Ngư dân phát huy tính tự quản, phát triển sản xuất theo hướng cộng đồng, thành lập 16 tổ đoàn kết khai thác thủy sản với hơn 220 phương tiện, trong đó có gần 10 chiếc tàu đăng ký đánh bắt ở vùng biển xa bờ. Công suất tàu thuyền ngày càng được nâng cao, tạo điều kiện để ngư dân vươn khơi bám biển dài ngày, đánh bắt các loại hải sản xuất khẩu. Năm 2019, sản lượng khai thác thủy sản của ngư dân thành phố đạt khoảng 12.270 tấn (hoàn thành kế hoạch đề ra), trong đó sản lượng có khả năng xuất khẩu đạt 4.060 tấn.

Tuy chỉ là ngành kinh tế thứ yếu nhưng chính quyền thành phố luôn quan tâm đầu tư đúng mức cho ngành thủy sản. UBND TP.Hội An đã thực hiện tốt các chính sách hỗ trợ cho ngư dân nhằm nâng cao hiệu quả đánh bắt, tăng cường bám biển dài ngày, phòng chống thiên tai trên biển.

Việc chuyển đổi cơ cấu nghề và kiêm nghề khai thác có sự chuyển biến tích cực, nhiều tàu thuyền và nghề khai thác được đầu tư cải tiến theo hướng hiện đại nhằm nâng cao hiệu quả sản xuất và bảo vệ nguồn lợi thủy sản như nghề vây ngày, nghề lưới rê 3 lớp, nghề lưới quét, nghề giã đôi cao tốc, chụp mực… Nhờ vậy, trong thời điểm khó khăn, nghề biển Hội An vẫn giữ vững sản xuất.

Ông Nguyễn Sinh – Bí thư Đảng ủy phường Cửa Đại cho biết: “Thời gian qua, lãnh đạo địa phương hết sức quan tâm vận động nhân dân phát triển nghề ngư nghiệp. Nhân dân phường Cửa Đại vừa qua đã tích cực đầu tư sắm mới phương tiện vừa để phát triển kinh tế vừa góp phần bảo vệ chủ quyền biển đảo”.

Thời gian qua, UBND TP.Hội An đã quan tâm triển khai ứng dụng khoa học công nghệ vào sản xuất ngư nghiệp và nuôi trồng thủy sản. Với gần 4 tỷ đồng từ các nguồn khác nhau, những năm qua TP.Hội An đã đầu tư triển khai thực hiện các mô hình, đề tài trong sản xuất như: ứng dụng nghề lưới rê đánh bắt cá chim vụ đông tại Cẩm Nam, nuôi xen cá dìa và tôm sú với rong câu, nuôi cá rô phi đơn tính, cá đối, cua biển tại Cẩm Thanh và Cẩm Châu, đồng quản lý trong nuôi trồng thủy sản tại Cẩm Hà, nuôi tu hài tại Tân Hiệp, nuôi cá thác lác cườm tại Cẩm An, phối hợp với các cơ quan cấp tỉnh thực hiện mô hình nuôi tôm áp dụng tiêu chí GapP tại Cẩm Hà và Cẩm Châu…

Ông Nguyễn Thế Hùng – Phó Chủ tịch UBND TP.Hội An cho rằng, cần tiếp tục tăng cường áp dụng tiến bộ khoa học kỹ thuật để nâng cao sản lượng khai thác và nuôi trồng, nâng cao chất lượng sản phẩm. Ứng dụng công nghệ mới trong đóng tàu, khai thác, nuôi trồng, bảo quản, chế biến thủy hải sản… Ngư dân cần tăng cường bám biển, mở rộng ngư trường, kết hợp tốt giữa khai thác và tái tạo để bảo vệ nguồn lợi. Nâng cao năng lực ứng phó với thiên tai, đảm bảo an toàn khi sản xuất trên biển. Tranh thủ các nguồn vốn để đầu tư phát triển cơ sở hạ tầng nghề cá; thực hiện tốt các chính sách hỗ trợ, ưu đãi phát triển của Nhà nước trên lĩnh vực thủy sản.

Nhiệm vụ và giải pháp chủ yếu để phát triển ngành kinh tế ngư nghiệp trong năm 2020, TP.Hội An xác định chú trọng công tác chuyển đổi cơ cấu nghề và kiêm nghề, khai thác những sản phẩm có giá trị kinh tế cao gắn với bảo vệ nguồn lợi thủy sản, bảo vệ môi trường biển. Tiếp tục phát huy vai trò của các tổ đoàn kết và vận động thành lập mới các tổ đoàn kết khai thác để hỗ trợ với nhau trong quá trình sản xuất trên biển...