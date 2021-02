Không thực hiện kê khai nuôi thủy sản: Người dân thiệt thòi, Nhà nước khó quản lý

Tôm nuôi chết hàng loạt trên địa bàn tỉnh dù vụ 1 mới bắt đầu. Đáng nói hơn, do không kê khai nuôi thủy sản nên người nuôi không được xem xét hỗ trợ, còn ngành chức năng gặp khó về quản lý.

Tôm chết ở nhiều vùng nuôi

Dọc theo sông Trường Giang qua TP.Tam Kỳ đoạn từ xã Tam Thăng đến Tam Phú, đang diễn ra tình trạng tôm nuôi chết hàng loạt. Ông Nguyễn Bách Thự (thôn Kim Đới, xã Tam Thăng) cho biết, từ tháng 1.2021 ông bắt đầu thả giống tôm thẻ chân trắng trên 3 ao nuôi có diện tích hơn 2.000m2. Khi tôm đang sinh trưởng tốt thì không may gặp bất lợi về thời tiết dẫn đến chết hàng loạt.

“Từ khi phát hiện tôm có dấu hiệu bất thường đến lúc chết diễn ra chỉ vài giờ đồng hồ, chúng tôi không kịp xoay xở. Ban đầu, tôm ngoi lên mặt nước để thở, sau đó lờ đờ rồi dạt vào bờ, chết không lâu sau đó” - ông Thự cho hay.

Ông Trần Hoàng Trưởng (thôn Phú Quý, xã Tam Phú) cho biết, trước khi bước vào vụ 1 nuôi tôm nước lợ năm 2021, gia đình ông đã cải tạo ao nuôi bằng cách lọc chất bẩn, phơi ao trong vòng một tuần, tiếp tục dùng Chlorin để lọc nước, tránh nguồn bệnh có trong ao khi thả nuôi tôm giống.

Ông Trưởng đã chọn lựa nhiều nhà cung cấp tôm giống ở các tỉnh miền Trung để mua giống tôm thẻ chân trắng của tập đoàn Việt Úc về nuôi với mật độ 100 con/m2. Ông cũng đã mua thức ăn, kháng sinh, vitamin, khoáng chất của doanh nghiệp trên phục vụ nuôi tôm. Bên 4 ao nuôi có tổng diện tích gần 3.000m2 , ông Trưởng đã dựng chòi canh để túc trực 24/24 giờ chăm sóc tôm nuôi. Nhưng khi được hỏi “có làm ao chứa lắng để cấp nước vào ao nuôi tôm khi cần thiết không?” thì ông Trưởng cho biết quỹ đất không nhiều nên không đầu tư.

“Tôi không có giàn lưới che mưa nắng và hạn chế mầm bệnh do chim cò mang đến nên có thể lỗ hổng này đã khiến tôm chết do lây dịch bệnh” - ông Trưởng nói.

Theo ông Mai Huy Chương - cán bộ phụ trách nông nghiệp UBND xã Tam Thăng, đã có 46ha diện tích nuôi tôm được các hộ dân trên địa bàn thả nuôi từ đầu vụ đến nay. Trong số đó, tôm nuôi đã chết ở 8ha diện tích. “Chúng tôi đã thống kê bước đầu thiệt hại về tôm chết để báo cáo với các cơ quan cấp trên” - ông Chương cho biết.

Trong khi đó, theo khảo sát của chúng tôi, tôm nuôi cũng đã chết ở các huyện Thăng Bình, Núi Thành, Duy Xuyên. Bà Phạm Thị Hoàng Tâm - Chi cục trưởng Chi cục Thủy sản Quảng Nam cho biết: “Chi cục chưa có thống kê cụ thể diện tích tôm chết, cũng chưa rõ tôm chết do bệnh đốm trắng, hoại tử gan tụy cấp, đường ruột hay chỉ là các bệnh thường gặp hoặc do có tác động xấu của thời tiết biến động”.

Không kê khai nuôi thủy sản

Không kê khai nuôi thủy sản, nên hộ nuôi cá trong lồng bè không được hỗ trợ

Trong các đợt bão lụt năm 2020, hàng nghìn lồng bè nuôi thủy sản của người dân trên địa bàn tỉnh bị cuốn trôi, các loại cá nuôi như điêu hồng, chẽm, dìa, trê, cá lọc đã mất trắng hoặc chết hàng loạt khi môi trường nước bị biến động đột ngột, nhất là các khu vực lòng hồ thủy điện Sông Tranh 2 (Bắc Trà My), hồ thủy lợi Khe Tân (Đại Lộc), dọc sông Cổ Cò (Hội An), sông Trường Giang (Tam Kỳ, Núi Thành)... Tuy nhiên, do không KKNTS nên hộ nuôi thua lỗ mà không được Nhà nước hỗ trợ để tái đầu tư.

Ông Khương Đình Thương - cán bộ Phòng NN&PTNT huyện Bắc Trà My cho biết: “Hộ nuôi gà, vịt, heo trên địa bàn đều được Nhà nước hỗ trợ khi không may bị chết do dịch bệnh, thiên tai nhưng chưa có nông hộ nuôi cá trong lồng bè được hỗ trợ do không KKNTS. Chúng tôi sẽ tiếp tục vận động, tuyên truyền cho các hộ nuôi cá trong lồng bè thực hiện đúng các hướng dẫn để được hỗ trợ khi bị thiệt hại”