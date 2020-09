Nâng cấp, mở rộng khu neo đậu tránh trú bão kết hợp cảng cá

UBND tỉnh vừa có văn bản đề nghị Sở NN&PTNT và các sở, ngành, địa phương liên quan phối hợp thực hiện nhiệm vụ chuẩn bị đầu tư dự án nâng cấp mở rộng khu neo đậu tránh trú bão tàu cá An Hòa kết hợp cảng cá Tam Quang (huyện Núi Thành).

Trước đó, ngày 21.8, Bộ NN&PTNT ban hành quyết định về việc đầu tư, nâng cấp khu neo đậu tránh trú bão cho tàu cá An Hòa thành khu neo đậu tránh trú bão cấp vùng; nâng cấp cảng cá Tam Quang đạt tiêu chí cảng cá loại I nhằm đảm bảo tránh trú bão an toàn cho người và tài sản của ngư dân Quảng Nam và các tỉnh lân cận trong mùa mưa bão, kết hợp phát triển dịch vụ hậu cần nghề cá phục vụ ngư dân khai thác trên biển. Địa điểm dự án tại xã Tam Quang với quy mô đầu tư hoàn thiện khu neo đậu tránh trú bão cho tàu cá cấp vùng An Hòa có sức chứa 1.200 chiếc (công suất máy từ 300CV/chiếc trở lên); hoàn thiện cảng cá loại I Tam Quang với quy mô 120 lượt tàu thuyền/400CV, 16.000 tấn hải sản qua cảng/năm. Đơn vị được giao nhiệm vụ thực hiện là Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng các công trình NN&PTNT tỉnh. Thời gian thực hiện dự án: 2020 - 2021.