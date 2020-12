Tam Quang, tín hiệu vui qua mùa khai thác hải sản

(QNO) - Vượt qua khó khăn của thời tiết bất lợi và dịch bệnh Covid-19, ngư dân xã Tam Quang (huyện Núi Thành) đạt được kết quả đáng mừng qua mùa khai thác hải sản năm 2020.

Tàu hậu cần nghề biển neo đậu tại cảng Tam Quang. Ảnh: V.Phin

Bước vào năm 2020, thời tiết trên biển diễn biến thất thường, bão và áp thấp nhiệt đới liên tục xảy ra, cạnh đó, lượng cá nổi năm nay ít xuất hiện, ảnh hường đến năng suất đánh bắt hải sản của các nghề xa bờ như câu mực, lưới vây ngày, lưới vây ánh sáng. Mặt khác, giá cả đầu ra các mặt hàng thủy sản không ổn định, tình hình Biển Đông diễn biến ngày càng phức tạp làm ảnh hưởng đến tâm lý, tư tưởng của ngư dân. Tuy nhiên, nhờ kiên trì bám biển, bám ngư trường, ngư dân xã Tam Quang thu được kết quả cao trong mùa đánh bắt thủy sản năm 2020.

Ông Nguyễn Quốc Dũng - cán bộ phụ trách ngành hải sản xã Tam Quang cho biết, năm 2020, toàn xã có 360 tàu thuyền ra quân đánh bắt hải sản, tăng 20 phương tiện so với năm ngoái, trong đó có 197 chiếc có công suất máy từ 90CV trở lên, chiếm hơn 54% tổng số tàu thuyền. Tổng công suất máy của đội tàu toàn xã lên tới 132.000CV, tăng 33% so với năm 2019. Đa số tàu thuyền được trang bị máy móc hiện đại như máy chụp, máy dò ngang, máy dò đứng, Icom... Với các nghề chủ yếu là lưới vây đêm, lưới vây ngày, câu mực, lưới chuồn, câu hố, chụp mực..., năm 2020, ngư dân xã Tam Quang khai thác được 18.900 tấn hải sản các loại, vượt 2,16% so với kế hoạch đề ra; tổng giá trị sản lượng hải sản khai thác ước đạt 345 tỷ đồng. Ngành khai thác hải sản Tam Quang năm 2020 đã giải quyết việc làm cho 3.800 lao động trên biển với thu nhâp bình quân 80 triệu đồng/lao động/vụ. Tuy nhiên, bên cạnh thuận lợi, nghề biển Tam Quang còn gặp một số khó khăn.

Ông Bùi Thế Quả - ngư dân Tam Quang bày tỏ: Việc đưa tàu thuyền về bến gặp nhiều trở ngại. Cần tiếp tục nạo vét luồng vào khu neo đậu để tàu thuyền dễ dàng qua lại, sớm đẩy nhanh tiến độ củng cố, nâng cấp âu thuyền An Hòa và hệ thống phao báo hiệu luồng. Nhà nước cũng cần thanh toán tiền hỗ trợ dầu kịp thời cho ngư dân.

Đội tàu khai thác hải sản ở xã Tam Quang. Ảnh: V.Phin

Theo ông Phan Vĩnh Tiến - Bí thư Đảng ủy xã Tam Quang, từ chính sách ưu đãi của Nhà nước, sự quan tâm hỗ trợ của các đơn vị đứng chân trên địa bàn, ngư dân địa phương mạnh dạn đầu tư đóng mới, nâng cấp tàu cá, khai thác đạt sản lượng cao, cải thiện đáng kể đời sống nhân dân. Đây là tín hiệu đáng mừng. Tuy vậy, hiện vẫn còn một số khó khăn, tồn tại trong nghề khai thác thủy sản như tình hình Biển Đông diễn biến phức tạp ảnh hưởng đến tư tưởng của ngư dân trong quá trình hành nghề trên biển. Việc đầu tư xây dựng cảng cá Tam Quang còn chậm, các công trình dịch vụ hậu cần nghề cá như triền đà sửa chữa tàu thuyền, nhà máy chế biến hải sản chưa có, giá cả sản phẩm hải sản không ổn định nên ảnh hưởng rất lớn đến thu nhập của ngư dân.

“Xã Tam Quang đề xuất cấp có thẩm quyền quan tâm tháo gỡ tồn tại, vướng mắc, đồng thời vận động ngư dân phát huy nội lực đầu tư nâng cấp tàu thuyền. Năm 2021, xã củng cố và duy trì số lượng tàu thuyền hiện có, hạn chế phát triển tàu cá có công suất máy từ 90CV trở xuống; vận động ngư dân tranh thủ các nguồn vốn vay ưu đãi của Nhà nước và vốn vay từ các ngân hàng để nâng cấp, sắm mới máy móc cho tàu cá với công suất lớn, đồng thời thanh lý các phương tiện có công suất nhỏ và tàu thuyền xuống cấp. Cạnh đó, tiếp tục trang bị các thiết bị hiện đại cho tàu cá xa bờ, củng cố tổ đoàn kết đánh bắt hải sản trên biển, chấp hành nghiêm các quy định của pháp luật khi hành nghề trên biển” – Bí thư Đảng ủy xã Tam Quang Phan Vĩnh Tiến cho biết.