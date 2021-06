3 cha con bị bắt vì trộm cáp viễn thông

(QNO) - Ngày 9.6, Công an huyện Tiên Phước đã khởi tố, bắt tạm giam 2 tháng đối với 6 đối tượng về hành vi trộm cắp cáp viễn thông, trong đó có 3 cha con trong một gia đình.

Qua điều tra, Công an huyện Tiên Phước làm rõ 5 đối tượng trộm cắp cáp viễn thông gồm: Mai Trùng Dương (SN 1989), Mai Trúc Lĩnh (SN 1984), Nguyễn Việt (SN 1969), Nguyễn Thanh An (SN 1991), Nguyễn Thanh Toàn (SN 1992, cùng trú xã Tam Dân, Phú Ninh). Trong đó ông Nguyễn Việt là cha của An và Toàn.

Với thủ đoạn mặc trang phục giả dạng nhân viên viễn thông, từ ngày 21 - 24.5.2021, các đối tượng công khai thực hiện 3 lần cắt trộm cáp viễn thông với hơn 1.000m dây cáp đồng, sau đó đốt lấy lõi đồng đem bán phế liệu với số tiền khoảng 21 triệu đồng và chia nhau tiêu xài.

Mở rộng điều tra, Công an huyện Tiên Phước làm rõ thêm 1 đối tượng chủ mưu là Nguyễn Văn Hải (SN 1983, xã Tiên Hiệp, Tiên Phước) - nhân viên Đài Viễn thông Tiên Phước - Trà My. Biết số cáp đã qua sử dụng tại xã Tiên Phong (Tiên Phước) sắp thu hồi để thanh lý nên Hải liên lạc với nhóm đối tượng trên để lấy cắp. Hải thỏa thuận với 5 đối tượng sẽ ăn chia 50% sau khi bán lấy tiền.