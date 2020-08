3 đối tượng đưa người Trung Quốc nhập cảnh trái phép vào Đà Nẵng lãnh 19 năm tù

Khởi tố thêm đối tượng liên quan đường dây đưa người Trung Quốc nhập cảnh trái phép

T.C | 08/08/2020 - 09:20

(QNO) - Một lãnh đạo Công an tỉnh xác nhận vừa khởi tố thêm một bị can liên quan đường dây đưa 21 người Trung Quốc nhập cảnh trái phép bị phát hiện ở Điện Bàn giữa tháng 7 vừa qua. Quyết định khởi tố được Viện Kiểm sát nhân dân cùng cấp phê chuẩn ngày 6.8. Công an tỉnh vẫn đang tiếp tục mở rộng điều tra vụ việc.