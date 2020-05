6 học sinh tắm hồ thủy lợi Phú Ninh, 2 em chết đuối

(QNO) - Một vụ chết đuối vừa xảy ra trên hồ Phú Ninh thuộc khu vực xã Tam Xuân 1 (Núi Thành) khiến 2 học sinh tử vong.

Đến 18 giờ 20 tối 23.5 đã vớt được thi thể 2 học sinh. Ảnh: Facebook

Cụ thể, vào khoảng 16 giờ hôm nay (23.5), nhóm 6 học sinh lớp 12/10 Trường THPT Cao Bá Quát (Núi Thành) tắm tại khu vực đập tràn xả lũ số 2 (hồ chứa nước Phú Ninh, thuộc địa phận thôn Bích An, xã Tam Xuân 1) thì bị đuối nước.

Do khu vực này có bờ đá trơn nên chỉ 4 học sinh leo lên được bờ, còn 2 em Trương Văn V. (SN 2002, thôn Thuận An, xã Tam Anh Bắc), Lưu Quốc B. (SN 2002, xã Tam Thạnh, cùng huyện Núi Thành) do đuối sức nên bị chìm.

Khu vực đập tràn xả lũ số 2 - nơi xảy ra vụ đuối nước khiến 2 học sinh Trường THPT Cao Bá Quát tử vong. Ảnh: Đ.Q

Các học sinh thoát nạn đã chạy gọi sự giúp đỡ của người dân địa phương. Tuy nhiên, khi mọi người đến thì 2 em học sinh trên đã tử vong. Các lực lượng chức năng, gia đình đã tiến hành vớt thi thể các em và đưa về nhà lo hậu sự lúc 18 giờ 20 phút tối 23.5.

Trước đó, trưa cùng ngày, sau khi đi học về, nhóm học sinh này rủ nhau lên hồ thủy lợi Phú Ninh vui chơi, ăn uống.