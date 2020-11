Bắc Trà My: Dùng súng giải quyết mâu thuẫn, một người thiệt mạng

(QNO) - Khoảng 19 giờ ngày 26.11, tại thôn Dương Thạnh, xã Trà Dương huyện Bắc Trà My đã xảy ra một vụ án mạng đặc biệt nghiêm trọng. Nạn nhân là ông Nguyễn Thành Tại (SN 1971, trú thôn Dương Thạnh, xã Trà Dương).

Theo lời kể của bà Phạm Thị Ánh Tuyết - vợ nạn nhân, trong lúc 2 vợ chồng đang xem tivi tại phòng khách gia đình thì bất ngờ đối tượng Đỗ Xuân Hải - hàng xóm gia đình bà Tuyết xông vào nhà và dùng súng bắn thẳng vào người ông Tại.

Sau khi gây án, Đỗ Xuân Hải đã phi tang hung khí, để lại xe máy mang BKS 92F8-2641 và nhanh chóng bỏ trốn khỏi hiện trường. Lực lượng chức năng đã có mặt để giải quyết vụ việc. Nạn nhân Nguyễn Thành Tại đã tử vong ngay sau đó.

Nguyên nhân ban đầu được xác định do trước đó đối tượng có mâu thuẫn trong lúc ăn nhậu với ông Tại. Hiện công an huyện Bắc Trà My đang tiếp tục điều tra, tổ chức truy bắt đối tượng.