Bán ma túy đá, lãnh 5 năm tù

(​QNO) - Sáng 11.9, TAND huyện Phú Ninh xét xử bị cáo Nguyễn Thái Quốc (SN 2000, khối phố Thạnh Đức, thị trấn Phú Thịnh, Phú Ninh) về tội “Mua bán trái phép chất ma túy”.

​Theo cáo trạng, chiều 12.3.2020, khi Quốc đang bán 1 gói ma túy đá cho Võ Xuân Trường (SN 1997, khối phố Phú Sơn, phường An Phú, TP.Tam Kỳ) thì bị Công an tỉnh phối hợp Công an thị trấn Phú Thịnh bắt giữ.

Qua khám xét nơi ở của Quốc, lực lượng chức năng thu giữ thêm 4 gói ma túy đá.



​Tại cơ quan điều tra, Quốc khai nhận, trong vòng 2 tháng đầu năm 2020 đã 2 lần mua ma túy đá của một đối tượng không rõ lai lịch với giá 3 triệu đồng mang về sử dụng và chia nhỏ bán cho các con nghiện kiếm lời.

​Kết thúc phiên tòa, TAND huyện Phú Ninh tuyên phạt Nguyễn Thái Quốc 5 năm tù giam.