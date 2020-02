Bán ma túy trong phòng trọ

(QNO) - Lúc 14 giờ 15 ngày 11.2, tại nhà trọ do ông K.N.A. (thôn Thuận An, xã Duy Nghĩa, Duy Xuyên) làm chủ, tổ công tác Phòng Cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy Công an tỉnh bắt quả tang Hồ Thị Huệ (SN 1996, trú xã Phúc Trạch, huyện Bố Trạch, Quảng Bình) đang bán ma túy cho 2 đối tượng nghiện.

Đang ở trong phòng trọ, đối tượng Nguyễn Văn Thành (SN 1986, phường Cẩm Nam, TP.Hội An) liền ném nhiều gói ni lông vào bồn vệ sinh, nhưng đã bị trinh sát khống chế, bắt giữ. Qua kiểm tra có tất cả 8 gói ni lông đựng ma túy đá (0,32 gam) do Thành và Huệ mua về để phân nhỏ, sử dụng và bán lại kiếm lời.

Vụ việc đang được lực lượng chức năng điều tra mở rộng.