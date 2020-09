Bắt 4 đối tượng mua bán ma túy

(QNO) - Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh cho biết vừa thực hiện lệnh bắt bị can đối với Lê Tấn Duy (SN 1994, xã Quế Châu, Quế Sơn) - đối tượng cuối cùng trong chuyên án ma túy do đơn vị xác lập vào tháng 7.2020.

Tang vật vụ việc. Ảnh: P.T.H

Trước đó, Cơ quan Cảnh sát điều tra đã khởi tố vụ án, khởi tố bị can và bắt tạm giam 4 tháng đối với Nguyễn Xuân Nhật (SN 1991), Phan Minh Kha (SN 1991), Cao Đình Minh (SN 1997, cùng trú xã Quế Châu) về tội “mua bán trái phép chất ma túy”.

Nguyễn Xuân Nhật là kẻ cầm đầu, các đối tượng khác với vai trò giúp sức. Nhật là con nghiện lâu năm, sau đó chuyển sang mua bán ma túy, một phần để dùng, phần còn lại bán kiếm lời.