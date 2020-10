Bắt đối tượng chiếm đoạt tiền của vợ nạn nhân thủy điện Rào Trăng 3

(QNO) - Sáng 24.10, Công an tỉnh Quảng Nam phối hợp Công an tỉnh Đắk Nông bắt giữ đối tượng Nguyễn Văn Phúc (SN 1997, xã Duy Sơn, Duy Xuyên) về hành vi lừa đảo chiếm đoạt tài sản của vợ một nạn nhân tử vong tại thủy điện Rào Trăng 3.

Công an bắt giữ đối tượng Nguyễn Văn Phúc. Ảnh: X.M

Ngày 23.10, Công an tỉnh Quảng Nam nhận được yêu cầu của Công an tỉnh Đắk Nông về hỗ trợ điều tra vụ việc chị Lê Thị Thu Thảo (SN 1996, huyện Krông Nô, Đắk Nông) bị kẻ gian lừa đảo chiếm đoạt 100 triệu đồng. Chị Thảo là vợ một công nhân thủy điện Rào Trăng 3 (Thừa Thiên Huế) tử vong trong vụ sạt lở vừa qua.

Ngay sau khi tiếp nhận thông tin, xác định đây là vụ việc lừa đảo nghiêm trọng, gây bức xúc trong dư luận cả nước khi nhằm vào nạn nhân bị thiệt hại do thiên tai, Giám đốc Công an tỉnh Quảng Nam đã chỉ đạo lực lượng Cảnh sát hình sự phối hợp Công an tỉnh Đắk Nông, các đơn vị nghiệp vụ của Bộ Công an nhanh chóng vào cuộc điều tra làm rõ.

Tang vật công an thu giữ. Ảnh: X.M

Sáng 24.10, Công an tỉnh Quảng Nam phối hợp các đơn vị liên quan thực hiện lệnh giữ người, khám xét khẩn cấp đối với Nguyễn Văn Phúc để điều tra hành vi “sử dụng mạng máy tính viễn thông chiếm đoạt tài sản”. Qua đấu tranh, xác định trưa 20.10, Phúc dùng sim rác điện thoại cho chị Thảo, xưng là Trần Thanh Nghị, trú TP.Đà Nẵng muốn ủng hộ 6 triệu đồng, yêu cầu chị Thảo truy cập vào đường link ảo do đối tượng lập ra.

Sau đó đối tượng xâm nhập vào tài khoản ngân hàng của chị Thảo chiếm đoạt 100 triệu đồng. Đây là số tiền người dân cả nước ủng hộ chị Thảo sau khi chồng tử vong. Lực lượng chức năng đã thu giữ tại chỗ 3 điện thoại di động, 6 sim điện thoại, 4 thẻ ngân hàng.