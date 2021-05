Bắt giữ đối tượng chuyên trộm xe điện

(QNO) - Bị công an phát hiện trộm cắp xe máy điện của người dân trong dịp nghỉ lễ, đối tượng khai nhận thực hiện thêm 3 vụ trộm xe đạp điện trước đó trên địa bàn TP.Tam Kỳ.

Đối tượng và tang vật trộm cắp. Ảnh: Công an phường An Xuân

Ngày 4.5, Công an phường An Xuân (TP.Tam Kỳ) thông tin, qua triển khai các biện pháp nghiệp vụ, đơn vị đã xác minh, làm rõ và bắt giữ đối tượng N.H.L. (SN 1996, xã Tam Đàn, Phú Ninh) về hành vi trộm cắp tài sản.

Trước đó chiều 30.4, đơn vị nhận tin báo của người dân khối phố 4 về việc bị kẻ gian lấy trộm xe máy điện. Qua đấu tranh, cơ quan công an xác định L. là thủ phạm; đồng thời L. khai nhận đã thực hiện trót lọt 3 vụ trộm xe điện khác trên địa bàn Tam Kỳ, gồm tại tiệm internet M.C (phường Hòa Thuận), nhà dân thuộc phường Tân Thạnh vào ngày 27.4 và tại khối phố 3 (phường An Xuân) vào ngày 22.4.

Hiện Công an phường An Xuân đã thu hồi các tài sản bị mất trộm, chuyển đối tượng và tang vật cho cơ quan Cảnh sát điều tra Công an TP.Tam Kỳ thụ lý, giải quyết theo thẩm quyền.