Bắt giữ đối tượng cướp giật tài sản du khách nước ngoài

(QNO) - Công an TP.Hội An vừa bắt giữ đối tượng Phạm Hữu Vĩnh (30 tuổi, phường Thanh Hà, Hội An) về hành vi cướp giật tài sản du khách nước ngoài.

Khoảng 23 giờ 40 ngày 27.8, chị Anastazja Barbara Szagajdenko (quốc tịch Ba Lan, tạm trú phường Tân An, Hội An) đang mở cổng để vào nhà thì bị một nam thanh niên đi xe mô tô giật chiếc ba lô để trong giỏ xe đạp, sau đó tăng ga bỏ chạy.

Nhận tin báo của bị hại, Công an TP.Hội An khẩn trương xác minh, rà soát. Đến 8 giờ ngày 28.8, lực lượng chức năng xác định Phạm Hữu Vĩnh chính là kẻ gây ra vụ cướp giật trên; đồng thời thu hồi tài sản và trao trả lại cho nạn nhân.

Vụ việc đang được tiếp tục xử lý theo quy định.