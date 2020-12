Bắt giữ đối tượng trộm 10 củ sâm Ngọc Linh

HOÀI AN | 22/12/2020 14:13

(QNO) - Công an huyện Nam Trà My vừa bắt giữ khẩn cấp Hồ Văn Phân (28 tuổi, thôn 3, xã Trà Linh, Nam Trà My) về hành vi trộm cắp sâm Ngọc Linh.

Hồ Văn Phân cùng tang vật. Ảnh: Công an cung cấp

Khoảng 11 giờ ngày 19.12, Công an huyện Nam Trà My nhận tin báo của ông Hồ Văn Lim (58 tuổi, thôn 3, xã Trà Linh) về việc vườn sâm của gia đình ông bị mất một số cây sâm Ngọc Linh.

Lực lượng công an tiếp cận hiện trường và sàng lọc đối tượng. Qua điều tra, công an xác định Hồ Văn Phân (con ông Lim) chính là người trộm sâm. Công an đã thu giữ 10 củ sâm Ngọc Linh, nặng 400g, trị giá 37 triệu đồng.

Ngày 20.12, Công an huyện Nam Trà My bắt giữ khẩn cấp Hồ Văn Phân. Tại cơ quan điều tra, Phân khai nhận trong lúc đi trực vườn sâm của gia đình đã nảy sinh ý định trộm cắp để bán lấy tiền trả nợ và tiêu xài. Được biết, Phân là đối tượng nghiện ma túy.