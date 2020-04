Bắt giữ hai nghi phạm cướp ngân hàng ở Núi Thành

(QNO) - Hai nghi phạm trong vụ cướp ngân hàng ở Núi Thành bị bắt giữ vào tối cùng ngày tại địa bàn tỉnh Quảng Ngãi.

Nguyễn Thái Thành (trái) và Võ Hồng Quang tại cơ quan công an (ảnh công an cung cấp).

Theo thông tin ban đầu, khoảng 19 giờ ngày 1.4, Công an huyện Bình Sơn (Quảng Ngãi) phối hợp cùng Phòng Cảnh sát hình sự Công an tỉnh Quảng Nam và Công an huyện Núi Thành bắt giữ hai nghi phạm này tại địa bàn thị trấn Châu Ổ (huyện Bình Sơn).

Trước đó, khoảng 11 giờ 20 ngày 1.4, Công an tỉnh Quảng Nam thông tin về vụ cướp ngân hàng ở huyện Núi Thành cho Công an huyện Bình Sơn nhằm lên kế hoạch chốt chặn, đề phòng trường hợp trốn thoát.

Đến 18 giờ, công an phát hiện hai người khả nghi chạy xe máy từ hướng Núi Thành về Bình Sơn nên theo dõi, bám theo. Hai thanh niên này đi qua xã Bình Thạnh (Bình Sơn), Khu kinh tế Dung Quất, rồi về thị trấn Châu Ổ. Lực lượng công an tiến hành kiểm tra, phát hiện tang vật nên mời về làm việc.

Lực lượng công an thu giữ số tiền cướp từ ngân hàng (ảnh công an cung cấp).

Tại cơ quan công an, hai thanh niên khai nhận hành vi cướp một ngân hàng ở huyện Núi Thành. Qua xác định ban đầu, hai nghi phạm tên Võ Hồng Quang (27 tuổi) và Nguyễn Thái Thành (25 tuổi, cùng trú thị trấn Châu Ổ).

Công an huyện Bình Sơn bước đầu thu về được hơn 160 triệu đồng. Hiện các nghi phạm và tang vật đã được bàn giao Công an huyện Núi Thành tiếp tục điều tra làm rõ.