Bắt liên tiếp 2 đối tượng mua bán ma túy

(QNO) - Phòng Cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy Công an tỉnh vừa bắt khẩn cấp 2 đối tượng liên quan đến 2 vụ mua bán chất ma túy.

Cơ quan điều tra lấy lời khai đối tượng Nguyễn Tấn Thịnh. Ảnh: M.T

Theo thông tin ban đầu, vào 12 giờ trưa 17.6, tại đoạn đường ĐT615 trước Trạm Y tế xã Tiên Hà (Tiên Phước), tổ công tác Phòng Cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy Công an tỉnh phát hiện đối tượng Nguyễn Tấn Thịnh (SN 1995, thôn Phú Vinh, xã Tiên Hà) có nghi vấn mua bán chất ma túy với một số đối tượng khác nên áp sát khống chế.

Qua kiểm tra, công an phát hiện Thịnh cất giữ trên người nhiều đoạn ống hút nhựa chứa chất ma túy đá. Thịnh khai nhận số ma túy này mang theo để bán cho các đối tượng, đang giao dịch thì bị bắt quả tang.

* Khoảng 16 giờ ngày 16.6, Phòng Cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy Công an tỉnh phối hợp Công an xã Quế Phong và Công an huyện Quế Sơn bắt khẩn cấp đối tượng Nguyễn Thanh (SN 1978, thôn Thuận Long, xã Quế Phong) về hành vi mua bán trái phép chất ma túy.

Tang vật thu giữ gồm 0,6 gam ma túy (heroin), 2 triệu đồng và 1 điện thoại di động. Trước đó, Thanh bị TAND tỉnh tuyên phạt 8 năm tù về tội mua bán trái phép chất ma túy, ra tù đầu năm 2020.