Bắt quả tang 28 đối tượng đánh bạc giữa rừng keo

(QNO) - Sau thời gian xác lập chuyên án, chiều 18.6, lực lượng Cảnh sát hình sự Công an tỉnh phối hợp Phòng Cảnh sát cơ động ập vào rừng keo tại xã Bình An (Thăng Bình), bắt quả tang nhiều con bạc đang say sưa sát phạt.

Các đối tượng tại hiện trường vụ đánh bạc. Ảnh: Q.H

Tổ công tác bắt quả tang 28 đối tượng đang tham gia đánh bạc với hình thức xóc dĩa, thu giữ tang vật tại chỗ gồm 100 triệu đồng tiền mặt, 30 điện thoại di động, 15 xe máy cùng nhiều công cụ phục vụ cho việc đánh bạc.



Theo thông tin ban đầu, ổ xóc dĩa này do đối tượng Trần Văn Ánh (SN 1992, xã Bình An) tổ chức. Ánh cùng đồng bọn tổ chức khảo sát, chọn địa điểm nằm khuất trong rừng keo, đồng thời sử dụng nhiều thủ đoạn tinh vi để đối phó với lực lượng chức năng.

Rừng keo này nằm ở khu vực giáp ranh giữa các xã Bình An, Bình Quế (Thăng Bình) và xã Tam Thành (Phú Ninh), có người canh gác báo động. Ngoài canh gác, các đối tượng tại chốt sẽ đưa đón con bạc vào chơi, mỗi ván đánh bạc 20 - 40 triệu đồng, con bạc phải nộp tiền xâu 300 - 500 nghìn đồng mỗi lần tham gia đánh bạc.

Tang vật vụ việc. Ảnh: Q.H

Ngoài hành vi đánh bạc, cơ quan chức năng cũng đang tập trung đấu tranh về hành vi cho vay nặng lãi, tín dụng đen của các đối tượng.

Hiện vụ việc tiếp tục được điều tra mở rộng.