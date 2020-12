Bắt quả tang cơ sở chế biến mỡ heo bẩn tại Tam Kỳ

(QNO) - Lực lượng chức năng vừa phát hiện hàng loạt vi phạm về vệ sinh an toàn thực phẩm tại một cơ sở chế biến mỡ heo trên địa bàn TP.Tam Kỳ.

Cơ sở chế biến mỡ heo của bà Hồ Thị Xuân có nhiều vi phạm về an toàn vệ sinh thực phẩm. Ảnh: Q.H

Theo thông tin ban đầu, vào 11 giờ ngày 16.12, Phòng Cảnh sát phòng chống tội phạm về môi trường Công an tỉnh phối hợp Chi cục Chăn nuôi & thú y Quảng Nam và Công an phường An Sơn (TP.Tam Kỳ) phát hiện, bắt quả tang xe khách BKS 77B-008.06 đang bốc dỡ 4 bao tải màu trắng bên trong có chứa 240kg mỡ heo từ cơ sở chế biến sản phẩm mỡ động vật do bà Hồ Thị Xuân (SN 1979, khối phố 5, phường An Sơn) làm chủ.

Kiểm tra nơi chế biến của bà Xuân, tổ công tác phát hiện cơ sở đang hoạt động sơ chế mỡ heo bằng dụng cụ dao đã bị rỉ sét, để trực tiếp dưới nền nhà và kho đông lạnh bảo quản thực phẩm. Cơ sở không có giấy chứng nhận đủ điều kiện vệ sinh an toàn thực phẩm.

Qua khai thác nhanh, bà Xuân khai nhận mua các sản phẩm động vật trên từ tiểu thương và các lò giết mổ tập trung trên địa bàn TP.Tam Kỳ và huyện Phú Ninh, sau đó đem về chế biến bán ra thị trường.

Vụ việc đang được Phòng Cảnh sát phòng chống tội phạm về môi trường Công an tỉnh củng cố hồ sơ xử lý theo quy định của pháp luật.