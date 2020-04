Bắt quả tang đối tượng đột nhập bệnh viện nhằm trộm cắp tài sản

(QNO) - Công an phường An Mỹ (TP.Tam Kỳ) đang điều tra, xử lý đối tượng Phạm Thanh Kỳ (SN 1986, phường An Mỹ) về hành vi trộm cắp tài sản.

Đối tượng Phạm Thanh Kỳ tại cơ quan công an. Ảnh: HOA VŨ

Trước đó, rạng sáng 26.4, trong lúc tuần tra địa bàn, tổ công tác Công an phường An Mỹ phát hiện Phạm Thanh Kỳ có hành vi trèo qua tường rào để đột nhập Bệnh viện Đa khoa Quảng Nam. Khi được yêu cầu làm việc thì Kỳ bỏ chạy, tổ công tác đã truy đuổi và bắt được đối tượng.

Tại cơ quan công an, đối tượng Kỳ khai nhận đang có ý định đột nhập Bệnh viện Đa khoa Quảng Nam, tìm sơ hở của bệnh nhân để trộm cắp tài sản thì bị lực lượng công an phát hiện.

Điều tra mở rộng, đối tượng này khai nhận đã thực hiện nhiều vụ trộm cắp tài sản. Cơ quan công an tiến hành kiểm tra, thu giữ tại nhà riêng của đối tượng và các tiệm cầm đồ trên địa bàn tổng cộng 8 ĐTDĐ các loại.