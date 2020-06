Bắt quả tang đối tượng mua bán ma túy tại quán karaoke

(QNO) - Ngày 24.6, Phòng Cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy Công an tỉnh cho biết đang củng cố hồ sơ, xử lý đối với đối tượng Phan Thanh Thuận (SN 1979, thị trấn Tân Bình, Hiệp Đức) về hành vi mua bán trái phép chất ma túy.

Công an lấy lời khai đối tượng Phan Thanh Thuận. Ảnh: M.T

Trước đó, lúc 23 giờ 15 ngày 21.6, Phòng Cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy Công an tỉnh phối hợp Công an thị trấn Tân Bình kiểm tra hành chính quán karaoke T.T. (khối phố An Nam) thì phát hiện Phan Thanh Thuận đang bán ma túy cho một đối tượng nghiện.

Thấy lực lượng công an, đối tượng mua ma túy bỏ chạy vào trong phòng karaoke nhằm phi tang ma túy. Tổ công tác ngay lập tức bắt giữ đối tượng này cùng một gói ni lông bên trong còn một ít ma túy dạng ketamin; đồng thời lập biên bản bắt người phạm tội quả tang và tạm giữ những đồ vật liên quan đối với Phan Thanh Thuận về hành vi mua bán trái phép chất ma túy.

Tiến hành khám xét nơi ở của Thuận, tổ công tác phát hiện 1 gói ni lông bên trong có chất rắng màu trắng dạng tinh thể nghi là ma túy, hơn 40 viên nén nghi là ma túy cùng nhiều đồ vật, tài liệu liên quan.