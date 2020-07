Cảnh giác nạn trộm cắp ở khu dân cư

(QNO) - Thời gian gần đây, tình trạng kẻ gian đột nhập nhà dân ở các khu dân cư An Hà Nam, An Hà Trung (phường An Phú, TP.Tam Kỳ) để trộm cắp tài sản trở nên phổ biến. Mới đây, kẻ gian đột nhập nhà chị X. lấy đi máy tính xách tay và hơn 50 triệu đồng.

Khu dân cư An Hà Nam. Ảnh: NT.K

Theo tìm hiểu của chúng tôi, các khu dân cư này chủ yếu là cán bộ, công chức nhà nước sinh sống, thường xuyên vắng nhà nên kẻ gian lợi dụng đột nhập trộm cắp tài sản, gây bất an trong nhân dân. Được biết, chính quyền địa phương cũng đã có nhiều biện pháp như tăng cường lực lượng tuần tra, cảnh báo trên các phương tiện thông tin đại chúng. Tuy nhiên, thiết nghĩ, trước tình trạng trộm cắp ngày càng gia tăng, bên cạnh việc nâng cao cảnh giác của người dân thì lực lượng chức năng cần có những biện pháp trấn áp tội phạm quyết liệt hơn.