Cảnh sát cơ động tăng cường lực lượng giúp dân

(QNO) - Nhằm kịp thời hỗ trợ người dân khắc phục hậu quả sau bão số 9, những ngày qua, lực lượng Cảnh sát cơ động đã huy động cán bộ chiến sĩ tham gia công tác cứu hộ cứu nạn, giúp đỡ người dân các địa phương bị ảnh hưởng nặng.

Dọn dẹp cây cối ngã đổ sau bão. Ảnh: Đ.V

Tại huyện Nam Trà My, đơn vị đã kịp thời phân công lực lượng và chó nghiệp vụ phối hợp với các đơn vị chức năng tham gia tìm kiếm cứu nạn người dân mất tích do sạt lở núi nghiêm trọng ở xã Trà Leng.

Hàng chục cán bộ chiến sĩ được đưa đến địa bàn các xã, phường thuộc TP.Tam Kỳ, huyện Phú Ninh, Núi Thành để dọn dẹp cây cối ngã đổ, nhà dân bị hư hỏng. Đồng thời, duy trì lực lượng ứng trực, tuần tra kiểm soát đảm bảo an ninh trật tự sau bão, đề phòng các loại tội phạm lợi dụng tình hình phức tạp do mưa bão gây ra để thực hiện các hành vi phạm tội.

Trong 2 ngày 28 và 29.10, khi bão đổ bộ vào đất liền, đơn vị đã tổ chức tiếp đón hơn 20 công dân ở các khu vực nguy hiểm đến tránh trú bão an toàn, đồng thời đảm bảo các điều kiện sinh hoạt, nghỉ ngơi, ăn uống cho người dân yên tâm trú bão.

Hàng chục lượt cán bộ chiến sĩ tham gia khắc phục hậu quả bão số 9. Ảnh: Đ.V

Đại tá Lê Quang Vịnh, Trưởng phòng Cảnh sát cơ động Công an tỉnh Quảng Nam cho biết, thực hiện ý kiến chỉ đạo của Bộ Công an và của Đảng ủy, Giám đốc Công an tỉnh, lực lượng Cảnh sát cơ động đã thực hiện nghiêm chế độ trực chỉ huy, trực ban, trực chiến đảm bảo 100% quân số sẵn sàng ra quân thực hiện nhiệm vụ phòng chống bão lụt và tìm kiếm cứu nạn. Vừa phối hợp với các lực lượng Cảnh sát giao thông đường bộ, đường sắt và công an các đơn vị, địa phương chốt chặn, hướng dẫn người, phương tiện qua lại các khu vực nguy hiểm, cán bộ chiến sĩ vừa tham gia di dời tài sản, phương tiện và đưa người dân đến khu vực an toàn, giúp dân lợp lại mái nhà, dọn dẹp nhà cửa, một số công trình bị bão làm hư hại, tham gia cứu hộ cứu nạn giúp dân.