Cao điểm tổng kiểm soát phương tiện đường bộ: Xử lý nghiêm, tạo hiệu quả răn đe

Ghi nhận tại các chốt tuần tra, kiểm soát, xử lý vi phạm của lực lượng cảnh sát giao thông (CSGT) trong đợt cao điểm tổng kiểm soát phương tiện đường bộ từ 15.5 - 14.6, những ngày qua, số người vi phạm các lỗi nặng - thường là nguyên nhân trực tiếp gây ra tai nạn giao thông - khá phổ biến. Hàng trăm lượt người bị xử phạt mỗi ngày liên quan đến nồng độ cồn vượt mức cho phép khi điều khiển phương tiện.

Lực lượng Cảnh sát giao thông kiểm tra, đo nồng đồ cồn người điều khiển phương tiện tham gia giao thông. Ảnh: P.GIANG

Mất tháng lương vì… uống 2 lon bia

Tối 15.5, Tổ tuần tra kiểm soát Đội CSGT số 1 (thuộc Phòng CSGT đường bộ - đường sắt Công an tỉnh) thực hiện nhiệm vụ tuần tra, kiểm soát trên quốc lộ 1 thuộc địa bàn phường Tân Thạnh (TP.Tam Kỳ) đã kiểm tra hàng trăm lượt phương tiện, tập trung vào các lỗi chính như nồng độ cồn, sử dụng ma túy khi điều khiển phương tiện, chạy quá tốc độ, lạng lách, đánh võng, không đội mũ bảo hiểm.

Tại đây, tổ công tác dừng xe máy BKS 72H8-0395 do Đ.V.K. (SN 1999, trú tại Quảng Trị) điều khiển. Máy kiểm tra nồng độ cồn đối với K. hiển thị 0,187mg/lít khí thở, mức thấp nhất bị xử phạt theo Nghị định 100 với mức phạt 2 - 3 triệu đồng. Ngoài ra, K. còn mắc phải nhiều lỗi khác như đi xe máy “độ”, không mang theo giấy phép lái xe, giấy tờ xe. K. cho hay mới xin vào làm công nhân tại một công ty ở Khu công nghiệp Tam Thăng, đang thuê trọ.

Cán bộ CSGT giải thích cặn kẽ từng lỗi vi phạm, hướng dẫn K. về việc đến cơ quan để xử lý theo quy định, đồng thời thông báo mức phạt cho K. Theo đó, K. bị tạm giữ phương tiện, đồng thời phải mang đầy đủ giấy tờ liên quan đến đội xử lý vi phạm để làm thủ tục xử lý, với mức phạt hơn 3 triệu đồng.

“Do tôi mới vào công ty, mọi người ở cùng tổ mời gặp mặt giao lưu, vì nể nang nên có uống hai lon bia rồi về, đến đây thì bị CSGT kiểm tra. Xe của tôi hiện không chính chủ, đã mất giấy tờ. Giấy phép lái xe tôi cũng đã bị mất, chưa làm lại. Nếu biết trước bị phạt tới… một tháng lương như CSGT thông báo, chắc chắn tôi sẽ không dám vi phạm” - K. nói.

Vi phạm nồng độ cồn, thanh niên áo trắng liên tục gọi điện “cầu cứu” người quen nhưng vẫn bị CSGT lập biên bản tạm giữ phương tiện. Ảnh: T.C

Trong đợt cao điểm, CSGT sẽ bố trí lực lượng, phương tiện tại tất cả tuyến đường bộ trên địa bàn tỉnh, kiểm soát các loại phương tiện giao thông đường bộ, tập trung vào phương tiện kinh doanh vận tải hành khách, xe container, ô tô con và xe máy.

Tối 16.5, tại chốt kiểm soát của CSGT Công an TP.Tam Kỳ trên tuyến đường Tam Kỳ đi biển Tam Thanh thuộc địa bàn xã Tam Phú (TP.Tam Kỳ), lực lượng CSGT phải căng mình kiểm tra bởi lượng người đi biển vào dịp cuối tuần khá đông. Điều đáng nói, quá nửa số trường hợp kiểm tra nồng độ cồn đều mắc lỗi, trong đó có nhiều trường hợp mắc lỗi khá nặng.

Trường hợp N.V.R. (SN 1998, trú xã Tam Tiến, Núi Thành) bị lực lượng CSGT kiểm tra, nồng độ cồn được máy đo ghi nhận lên đến 0,555mg/lít khí thở. Với lỗi này, R. đối mặt với mức phạt 6 - 8 triệu đồng, bị tước giấy phép lái xe 22 - 24 tháng.

Xử lý nghiêm vi phạm

Một cán bộ Đội CSGT Công an TP.Tam Kỳ cho hay, dù thông tin về đợt cao điểm tổng kiểm soát đã được thông báo rộng rãi trên các phương tiện thông tin đại chúng, song tình trạng người dân cố tình vi phạm vẫn phổ biến. Cá biệt, có trường hợp không chấp hành yêu cầu đo nồng độ cồn, yêu cầu CSGT xuất trình kế hoạch tuần tra, giám sát phương tiện và đưa ra nhiều yêu cầu vô lý gây khó cho cơ quan chức năng. CSGT kiên quyết kiểm tra, đối tượng này bỏ lại phương tiện và rời khỏi hiện trường…

Liên tục 3 ngày đầu đợt cao điểm, phóng viên Báo Quảng Nam ghi nhận tình trạng không chấp hành hiệu lệnh của CSGT, cố tình tăng ga vượt qua chốt kiểm soát, quay đầu xe bỏ chạy hoặc né vào nhà dân, chạy vào đường hẻm… khá nhiều.

Có đối tượng chở 3, không đội mũ bảo hiểm chạy tốc độ cao lao thẳng vào cán bộ CSGT, bất chấp hiệu lệnh dừng xe kiểm tra. Nhiều trường hợp tổ công tác truy đuổi để xử lý song nhận thấy đối tượng manh động, chạy lạng lách, nguy cơ gây mất an toàn cho người đi đường nên CGST đã ghi hình, làm căn cứ xử lý phạt nguội sau này.

Hay có trường hợp phát hiện chốt CSGT tuần tra, kiểm soát gần khu vực cây xăng Tân Thạnh (phường Tân Thạnh, Tam Kỳ), một phụ huynh sau khi tìm mọi cách xin xỏ, gọi điện cho “người quen” để con mình (là học sinh cấp 3) điều khiển xe máy qua chốt bất thành, quay sang đứng… thông báo cho người đi đường vòng tránh CSGT.

Thượng tá Lê Đình Xê - Phó Trưởng phòng CSGT đường bộ, đường sắt Công an tỉnh khẳng định, thực hiện chỉ đạo của Cục CSGT và kế hoạch của Giám đốc Công an tỉnh, đơn vị đã quán triệt cho toàn bộ lực lượng tăng cường tuần tra, kiểm soát. Những vi phạm trong khi điều khiển phương tiện sẽ bị xử lý nghiêm để tạo hiệu quả răn đe, lập lại trật tự an toàn sau những diễn biến phức tạp về tình hình giao thông thời gian qua.

“Lực lượng CSGT sẽ thực hiện kiểm soát liên tục, kiên quyết, bám sát tinh thần chỉ đạo. Tình hình trật tự an toàn giao thông những ngày sau giãn cách xã hội khá phức tạp, có dấu hiệu người dân chủ quan, lơi lỏng dẫn đến tai nạn, do đó CSGT sẽ làm nghiêm, hướng tới mục tiêu đảm bảo an toàn cho người tham gia giao thông, tạo điều kiện cho các hoạt động lưu thông phục vụ sinh hoạt, sản xuất kinh doanh bình thường, ổn định và an toàn” - Thượng tá Lê Đình Xê khẳng định.