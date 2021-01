Cao điểm tuần tra, kiểm soát an toàn giao thông: Xử lý nghiêm hành vi chống đối

Những ngày qua, lực lượng Cảnh sát giao thông (CSGT) toàn tỉnh tập trung thực hiện đợt cao điểm tuần tra, xử lý vi phạm theo kế hoạch của Cục CSGT cũng như cao điểm ra quân tấn công, trấn áp tội phạm do Giám đốc Công an tỉnh phát động. Theo ghi nhận, dù mức phạt khá nặng song lỗi vi phạm về nồng độ cồn vẫn còn phổ biến.

Cơ quan chức năng khuyến cáo người dân nên nâng cao ý thức chấp hành để bảo vệ an toàn cho chính mình và cộng đồng. Ảnh: T.C

Chống đối, bất hợp tác

Theo chân lực lượng tuần tra của CSGT qua nhiều đợt, PV Báo Quảng Nam ghi nhận tình trạng nhiều tài xế bị xử lý do vi phạm về nồng độ cồn khi điều khiển phương tiện. Đơn cử, tối 29.12 vừa qua, tổ công tác của Đội CSGT số 1 (thuộc Phòng CSGT đường bộ - đường sắt Công an tỉnh) lập một tổ chốt chặn trên tuyến quốc lộ 1 đoạn gần tuyến tránh Nguyễn Hoàng (TP.Tam Kỳ). Chỉ sau nửa giờ đồng hồ, rất nhiều tài xế bị phát hiện sử dụng rượu, bia trong khi điều khiển phương tiện. Có trường hợp mắc hàng loạt lỗi vi phạm như nồng độ cồn vượt mức cho phép, không xuất trình được giấy phép lái xe, đăng ký xe.

Kết quả kiểm tra nồng độ cồn của tài xế T. (trú huyện Phú Ninh) là 0,339 mg/lít khí thở. Cùng với lỗi không xuất trình được giấy tờ theo quy định, tài xế này bị tạm giữ xe máy. Phân trần về việc biết uống rượu bia sau đó lái xe là vi phạm, tài xế cho hay vừa dự liên hoan cuối năm ở công ty nên “khó từ chối”. Sau khi được CSGT thông báo về việc tạm giữ phương tiện cũng như mức phạt mà tài xế này có thể bị xử lý, T. tỏ ra khá bối rối, đồng thời tìm cách… năn nỉ lực lượng chức năng song bất thành.

CSGT sẽ xử lý nghiêm đối với hành vi vi phạm về nồng độ cồn. Ảnh: T.C

Theo đại diện của Trạm CSGT Thăng Bình (Phòng CSGT đường bộ, đường sắt), đơn vị liên tiếp phát hiện hai trường hợp tài xế điều khiển ô tô chống đối, bỏ đi khi bị CSGT kiểm tra. Vụ thứ nhất vào 23 giờ 20 phút ngày 20.12.2020, tổ công tác của đơn vị phát hiện ô tô BKS 92A-127.06 điều khiển chạy quá tốc độ 69/60km so với quy định nên ra hiệu lệnh dừng xe, kiểm tra. Tài xế xuất trình giấy phép lái xe mang tên L.T.V. (SN 1985, thôn Thanh Quýt 2, xã Điện Thắng Trung, Điện Bàn). Phát hiện lái xe có dấu hiệu uống rượu bia, tổ công tác yêu cầu đo nồng độ cồn bằng thiết bị chuyên dụng, song lái xe cố tình không chấp hành, đi lòng vòng quanh xe, bỏ lên xe ngồi sau đó đi khỏi hiện trường. CSGT buộc phải gọi xe cẩu đưa phương tiện về trụ sở tạm giữ. Đơn vị này cho hay, tổng hợp mức phạt cho tài xế này lên đến 35,9 triệu đồng, tước giấy phép lái xe 23 tháng.

Vụ việc khác tương tự xảy ra vào tối 30.12.2020, trên quốc lộ 1 đoạn qua xã Quế Phú (Quế Sơn), tổ công tác Trạm CSGT Thăng Bình ra hiệu lệnh dừng xe, kiểm tra đối với ô tô BKS 43A-397.34 theo kế hoạch kiểm tra chuyên đề. Tài xế xuất trình giấy phép lái xe mang tên P.C.L. (SN 1981, xã Sơn Viên, Nông Sơn), tuy nhiên người này sau đó không chấp hành yêu cầu đo nồng độ cồn, có nhiều lời lẽ văng tục, xúc phạm lực lượng làm nhiệm vụ.

Kiên quyết xử lý

Theo Trung tá Nguyễn Văn Binh - Đội trưởng Đội CSGT số 1, việc kiểm tra, xử lý vi phạm nồng độ cồn đối với tài xế mất khá nhiều thời gian do tài xế cố ý không thực hiện theo hướng dẫn, gây ảnh hưởng đến tính chính xác của thiết bị đo, buộc phải làm đi làm lại nhiều lần. Ngoài ra, người vi phạm khi phát hiện CSGT thường chạy xe vào đường ngang, ngõ tắt, thậm chí còn cảnh báo cho những người khác để né tránh, chạy ngược chiều để “trốn” CSGT.

Lỗi vi phạm nồng độ cồn hiện là lỗi phổ biến nhất, nguyên nhân trực tiếp gây ra tai nạn giao thông nên có mức phạt khá cao, có thể lên đến hàng chục triệu đồng, đồng thời bị tịch thu bằng lái trong thời gian lên đến 2 năm.

“Những ngày qua, thực hiện kế hoạch kiểm tra chuyên đề, ngày nào Đội CSGT số 1 cũng duy trì tổ chốt chặn để kiểm tra, xử lý tập trung vào lỗi vi phạm này, phát hiện khá nhiều trường hợp vi phạm. Mục đích của đợt xử lý là tác động trực tiếp vào nhận thức của người dân, nâng cao ý thức chấp hành, ngăn chặn nguy cơ xảy ra tai nạn trong thời điểm Tết Nguyên đán đang đến gần” - Trung tá Nguyễn Văn Binh cho hay.

Được biết, tại các huyện, thị xã, thành phố, CSGT cũng đồng loạt ra quân tuần tra, xử lý, hướng tới cao điểm đảm bảo an ninh trật tự dịp Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ XIII, Tết Nguyên đán Tân Sửu 2021. Đợt cao điểm duy trì liên tục đến sau Tết Nguyên đán, do đó lực lượng CSGT mong muốn người dân cần tự giác chấp hành, vừa để không phải bị xử phạt nặng đối với lỗi vi phạm, vừa đảm bảo an toàn cho chính bản thân mình và cộng đồng.

“Song song với hoạt động tuần tra, xử lý, chúng tôi cũng đang tích cực tuyên truyền bằng nhiều kênh, nhiều hình thức. Quan trọng nhất vẫn xuất phát từ tinh thần tự giác của người dân, vì một cái tết yên vui, an toàn. Thời gian qua, có một số trường hợp không chấp hành, chống đối yêu cầu kiểm tra của CSGT. Những trường hợp này chắc chắn sẽ bị xử lý nghiêm với mức phạt rất nặng để tạo hiệu quả răn đe” - Trung tá Nguyễn Văn Binh nói.