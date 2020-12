Cho mùa xuân yên bình

Với quyết tâm giữ vững an ninh trật tự (ANTT) cho nhân dân đón tết, ngay trong những ngày ra quân bảo vệ Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ XIII và Tết Nguyên đán Tân Sửu 2021, Phòng Cảnh sát Quản lý hành chính về trật tự xã hội Công an tỉnh đã triển khai đồng bộ nhiều biện pháp nghiệp vụ tấn công trấn áp tội phạm, lập nhiều chiến công xuất sắc.

Lực lượng chức năng kiểm tra hành chính các đối tượng.

Lúc 0 giờ 15 phút ngày 26.12, Phòng Cảnh sát Quản lý hành chính về trật tự xã hội kiểm tra quán karaoke Paradies có địa chỉ 137 Lê Lợi, phường An Mỹ, TP.Tam Kỳ. Tại thời gian kiểm tra có 32 thanh niên (17 nam, 15 nữ) đang tụ tập hát karaoke tại 4 phòng của quán Paradies. Đồng thời phát hiện và thu giữ 1 viên nén màu xanh dương, khối lượng 0,19gam, nghi là thuốc lắc (MDMA); 3 túi ny lon đựng chất rắn dạng tinh thể màu trắng có tổng trọng lượng 0,99gam, nghi là ma túy đá (ketamine) và nhiều dụng cụ sử dụng ma túy trên bàn các phòng hát tại quán trên. Tiến hành test nhanh, phát hiện có 27/32 đối tượng (14 nam, 13 nữ) dương tính với chất ma túy. Tổ công tác tiến hành lập biên bản vi phạm hành chính bàn giao đối tượng và tang vật có liên quan cho Công an TP.Tam Kỳ tiếp tục điều tra, xử lý theo quy định.

Thượng tá Phan Thanh Hồng - Trưởng phòng Cảnh sát Quản lý hành chính về trật tự xã hội, Công an tỉnh cho biết, nhiều đối tượng trẻ tuổi lợi dụng các tụ điểm như karaoke, khách sạn để sử dụng ma túy trái phép. Việc kiểm tra, xử lý các tụ điểm này có vai trò rất quan trọng trong công tác đấu tranh phòng chống, ngăn ngừa tội phạm. Tới đây, đơn vị sẽ tiếp tục tăng cường kiểm tra, xử lý mạnh các vấn đề này.

Trước đó, lúc 10 giờ 30 phút ngày 16.12, bà P.T.Th. ở Nguyễn Phong Sắc, phường An Xuân, TP.Tam Kỳ trình báo về việc nhà bà bị kẻ gian cạy cửa lấy trộm 2 quạt hơi nước trị giá hơn 6 triệu đồng. Đơn vị nhanh chóng phân công lực lượng Cảnh sát 113 có mặt tại hiện trường để nắm tình hình. Đến khoảng 11 giờ cùng ngày, bằng các biện pháp nghiệp vụ tổ Cảnh sát 113 phát hiện đối tượng nghi vấn Trương Ngọc Sơn (SN 1996), trú thôn Phú Bình, xã Tam Phú, TP.Tam Kỳ đang trốn tại khu vực rừng keo gần nhà bà Th.. Mặc dù đối tượng chống trả quyết liệt, nhưng với tinh thần cương quyết trấn áp tội phạm, lực lượng 113 đã khống chế, đưa về trụ sở Công an phường An Xuân để làm việc.

“Phòng Cảnh sát Quản lý hành chính về trật tự xã hội sẽ tiếp tục phân công lực lượng ứng trực 24/24 giờ để tiếp nhận, xử lý tin báo an ninh, trật tự; tập trung lực lượng, phương tiện, tổ chức tuần tra, kiểm soát đảm bảo ANTT, an toàn giao thông trên địa bàn. Qua đó tạo thế chủ động trong công tác phòng ngừa, đấu tranh trấn áp các loại tội phạm, góp phần đảm bảo ANTT Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ XIII và Tết Tân Sửu 2021 theo yêu cầu của Giám đốc Công an tỉnh” - Thượng tá Hồng nhấn mạnh.