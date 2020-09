Chuyển biến ở Điện Thắng Trung

Nhiều thay đổi trong tình hình an ninh trật tự ở xã Điện Thắng Trung (thị xã Điện Bàn) góp phần khẳng định sự đúng đắn của chủ trương bố trí công an chính quy đảm nhiệm chức danh công an xã. Chỉ sau gần một năm, lực lượng công an chính quy đã giải quyết tốt các vấn đề từ cơ sở, hạn chế nguy cơ phát sinh tội phạm.

Công an xã Điện Thắng Trung họp triển khai nhiệm vụ cho lực lượng công an viên cơ sở. Ảnh: C.T

Củng cố cầu nối

Tháng 11.2019, xã Điện Thắng Trung được bố trí 3 cán bộ chiến sĩ công an chính quy về đảm nhiệm các chức danh công an xã. Ngay sau khi được điều động đến nhận công tác, lực lượng này đã tham mưu cho cấp ủy, chính quyền xã củng cố lại lực lượng công an viên bán chuyên trách, dân phòng ở 6 thôn của xã. Với việc mỗi thôn đảm bảo có một đồng chí công an viên, từ 5 đến 7 đồng chí dân phòng, tình hình an ninh bắt đầu có những bước chuyển so với giai đoạn trước đó.

Với sự hướng dẫn về chuyên môn, nghiệp vụ của công an xã, lực lượng công an viên, dân phòng đã thực sự trở thành cầu nối, chỗ dựa trong công tác vận động quần chúng nhân dân tham gia phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc (ANTQ), phòng ngừa, đấu tranh chống tội phạm và vi phạm pháp luật. Từ đầu mối quan trọng này, Công an xã Điện Thắng Trung đã nắm chắc tình hình, kịp thời phát hiện, xử lý nhiều vấn đề liên quan đến an ninh trật tự trên địa bàn.

Đại úy Thái Văn Thịnh - Trưởng Công an xã Điện Thắng Trung cho biết, từ đầu năm đến nay, lực lượng nòng cốt ở cơ sở và quần chúng nhân dân đã cung cấp cho cơ quan công an nhiều tin giá trị liên quan đến tội phạm hình sự và tệ nạn xã hội. Đơn cử, vào giữa tháng 5 vừa qua, lực lượng dân phòng đã tổ chức theo dõi và cung cấp thông tin giúp lực lượng công an xã kịp thời bắt quả tang 4 đối tượng cắt trộm dây cáp viễn thông trên địa bàn nhiều xã.

Gần đây, trong lúc thực hiện nhiệm vụ tuần tra, kiểm soát ban đêm vào giữa tháng 8, tổ công tác gồm công an xã, công an viên bán chuyên trách và dân phòng đã phát hiện, truy đuổi đối tượng nghi vấn, qua đó, bắt giữ Hà Anh T. (SN 1998, trú xã Điện Thắng Nam, thị xã Điện Bàn) cùng tang vật là ma túy với số lượng tương đối lớn, trong đó có 1,84g Ketamin, nhiều viên nén hơn 7,6g. Vụ việc này đều đã được bàn giao cho Công an thị xã Điện Bàn tiếp tục xử lý.

Gỡ khó cho cơ sở

Qua hai đợt dịch Covid-19, đặc biệt là trong tháng 8 vừa qua thị xã Điện Bàn thực hiện Chỉ thị 16 về cách ly xã hội để đảm bảo phòng chống dịch Covid-19, Công an xã Điện Thắng Trung kịp thời cùng chính quyền, nhân dân địa phương thực hiện tốt công tác kiểm soát phòng chống dịch bệnh.

Đại úy Thái Văn Thịnh thông tin, công an xã chủ động tham mưu UBND xã xây dựng kế hoạch triển khai các lực lượng tham gia tổ chốt chặn kiểm soát phòng, chống dịch bệnh Covid-19 trên địa bàn xã, đồng thời cùng với đội ngũ công an viên, dân phòng và các đơn vị y tế, thanh niên tham gia ứng trực suốt 24/24 giờ. Với hơn 240 lượt người tham gia, liên tiếp 3 tuần đầu tháng 8, tổ kiểm soát này đã kiểm soát khoảng 5.500 phương tiện lưu thông qua lại, tiếp nhận khai báo lịch trình di chuyển 2.225 trường hợp từ nơi khác đến làm ăn, buôn bán, từ chối gần 500 trường hợp đi từ vùng có nguy cơ dịch bệnh vào địa bàn.

Những “nút thắt” được gỡ dần dần, bằng sự nhiệt tâm, trách nhiệm của lực lượng Công an xã Điện Thắng Trung. Những cán bộ, chiến sĩ công an chính quy đã vận dụng sự linh hoạt trong ứng xử, công tác, cương quyết đối với những đối tượng vi phạm các quy định về an ninh trật tự, phòng chống dịch, song cũng hết sức mềm dẻo đối với người dân trong vận động, tuyên truyền. Nhờ triển khai đồng bộ các biện pháp, không chỉ góp phần đẩy lui dịch bệnh, tình hình an ninh trong suốt thời gian thực hiện giãn cách xã hội đến nay đều được giữ vững.

Ông Lê Tự Đợi - Chủ tịch UBND xã Điện Thắng Trung khẳng định, sự có mặt của lực lượng công an chính quy ở cơ sở đã tạo nên nhiều bước chuyển trong việc đảm bảo an ninh trên địa bàn.

“Hiệu quả hết sức rõ ràng, từ khi công an chính quy được bố trí về địa phương, việc phối hợp với các lực lượng ở cơ sở ngày càng tốt hơn, qua đó phát hiện, đấu tranh, xử lý nhiều vụ việc, nhất là các vụ liên quan đến tội phạm ma túy. Công an xã cùng chính quyền “gồng gánh” nhiều nhiệm vụ quan trọng, nhất là trong đợt dịch Covid-19 thứ hai. Chúng tôi đặc biệt ghi nhận những đóng góp của lực lượng công an chính quy về xã, góp phần giúp quê hương giữ được bình yên trong từng thôn, từng tổ đoàn kết” - ông Đợi nói.