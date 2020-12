Chuyển hóa địa bàn trọng điểm phức tạp về an ninh trật tự: Hiệu quả tích cực

Sau 2 năm thực hiện “Đề án chuyển hóa địa bàn trọng điểm, phức tạp về trật tự an toàn xã hội (TTATXH)”, tội phạm và tệ nạn xã hội trên địa bàn phường An Sơn (TP.Tam Kỳ) giảm đáng kể, tình hình ANTT được đảm bảo, ổn định.

Công an phường An Sơn bắt nhóm đối tượng đánh bạc trên địa bàn.

Là phường có vị trí trọng điểm của TP.Tam Kỳ, trước năm 2017, tình hình TTATXH trên địa bàn phường An Sơn diễn biến hết sức phức tạp; tội phạm và tệ nạn mại dâm, ma túy, cờ bạc xảy ra thường xuyên gây nhiều bức xúc trong nhân dân. Thực hiện “Đề án chuyển hóa địa bàn trọng điểm phức tạp về TTATXH” của Bộ Công an, năm 2018 An Sơn là 1 trong 4 địa phương được UBND tỉnh chọn để thực hiện việc chuyển hóa. Sau khi có chỉ đạo của cấp trên, phường An Sơn đã thành lập Ban chỉ đạo thực hiện đề án, trong đó Công an phường là chủ công, nòng cốt trong thực hiện đề án với việc khảo sát, nắm tình hình các tụ điểm sử dụng ma túy, đánh bạc, các khu nhà trọ phức tạp về an ninh trật tự (ANTT), trên cơ sở đó xây dựng kế hoạch cụ thể để đấu tranh triệt xóa.

Thiếu tá Nguyễn Thanh Tâm - Phó Trưởng Công an phường An Sơn cho biết, nhận thức việc chuyển hóa địa bàn trọng điểm phức tạp về TTATXH là yêu cầu cần thiết, quan trọng của địa phương, trong đó Công an phường được giao vai trò chủ công trong đề án này, nên Ban chỉ huy Công an phường đã phân công cán bộ chiến sĩ nắm, quản lý địa bàn, triển khai nhiều biện pháp công tác, vừa đẩy mạnh công tác phòng ngừa, vừa tấn công quyết liệt với các loại tội phạm trên địa bàn phường. Nhờ làm tốt công tác phòng ngừa nghiệp vụ, nắm chắc tình hình, Công an phường đã chủ động phòng ngừa, kịp thời đấu tranh với tội phạm. Hằng năm, số vụ phạm pháp hình sự giảm đáng kể, cụ thể năm 2018 còn 28 vụ phạm pháp hình sự (giảm 40 vụ so với năm 2015). Đặc biệt, năm 2019, phường đã thực hiện chuyển hóa thành công địa bàn trọng điểm phức tạp về TTATXH, số vụ phạm pháp hình sự xảy ra 14 vụ. Tệ nạn xã hội như ma túy, mại dâm, cờ bạc được khống chế và đẩy lùi, không còn manh động, phức tạp như trước.

Ông Nguyễn Hoàng Giang (người dân phường An Sơn) cho biết: “Là người dân trú trên địa bàn, tôi rất vui vì nhờ triển khai Đề án chuyển hóa địa bàn trọng điểm phức tạp về TTATXH mà tình tình ANTT ở địa phương đã ổn định hẳn so với nhiều năm trước. Hằng đêm, công an, bảo vệ dân phố cùng dân quân tổ chức đi tuần tra, kiểm tra các khu nhà trọ, các khu vực thường diễn ra tệ nạn hút, chích ma túy nên các đối tượng tội phạm không còn hoạt động đáng lo như trước nữa. Điều này người dân rất phấn khởi”.