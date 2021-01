Công an chính quy về xã, người dân yên tâm

Trong thời gian ngắn, đề án đưa công an chính quy về đảm nhiệm các chức danh công an xã tại huyện Nông Sơn bước đầu cho hiệu quả rõ nét, được cấp ủy, chính quyền và nhân dân ghi nhận, ủng hộ.

Công an xã Ninh Phước (huyện Nông Sơn) đến tận nhà tuyên truyền người dân phòng ngừa và tích cực đấu tranh phát hiện, tố giác tội phạm, tệ nạn xã hội. Ảnh: LÊ THÔNG

Đảm bảo an ninh trật tự

Năm qua mô hình camera giám sát an ninh tại xã Quế Trung phát huy tốt hiệu quả. Trung tá Lê Văn Bình - Trưởng Công an xã Quế Trung cho biết, đây là địa phương đầu tiên của huyện triển khai mô hình này với 17 mắt camera đặt ở 12 điểm phức tạp về an ninh trật tự. Năm 2020, nhờ camera an ninh, lực lượng công an xã đã khám phá, điều tra 4 vụ trộm cắp tài sản. Ngoài ra, Công an xã Quế Trung còn củng cố, duy trì hoạt động của mô hình “1+5”, 3 tổ tự quản về an ninh trật tự (ANTT), mô hình tiếng loa an ninh.

Sau khi nhận nhiệm vụ tại xã Quế Trung, Trung tá Lê Văn Bình cùng các đồng chí công an chính quy nhanh chóng nắm tình hình địa bàn, phối hợp nâng cao hiệu quả phong trào Toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc. Lồng ghép nhiều hình thức vận động, tuyên truyền quần chúng nhân dân tham gia phong trào “2 giữ về an ninh trật tự” gắn với cuộc vận động “Toàn dân đoàn kết xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh”. Năm 2020, nhân dân đã cung cấp 15 nguồn tin có giá trị giúp lực lượng công an khám phá 10 vụ trộm cắp, sử dụng trái phép chất ma túy, đánh bạc trái phép; kịp thời ngăn chặn nhiều vụ việc gây rối mất ANTT, nhờ đó không để xảy ra hậu quả nghiêm trọng.

“Từ khi xuống cơ sở, lực lượng công an chính quy nhanh chóng nắm bắt tình hình ANTT, đời sống nhân dân. Bằng nhiều hình thức kiềm chế tình hình tội phạm, không để phát sinh phức tạp, ANTT được bảo đảm. Năm 2020, Quế Trung xảy ra 20 vụ án với 45 đối tượng vi phạm pháp luật, giảm 3 vụ, 4 đối tượng so với năm 2019” - Trung tá Lê Văn Bình nói.

Gần đây, người dân xã Ninh Phước đã quen thuộc với những bản tin thông báo về tình hình ANTT do công an xã tuyên truyền qua loa phát thanh. Đại úy Nguyễn Văn Tài - Phó Trưởng công an xã Ninh Phước cho biết, tiếng loa an ninh được phát vào 3 khung giờ cố định. Các nội dung tuyên truyền tập trung vào những phương thức, thủ đoạn hoạt động của tội phạm; cách phòng ngừa, đấu tranh, phòng chống tội phạm trộm cắp tài sản... Ngoài ra, công an xã tổ chức tuyên truyền lưu động, lồng ghép họp thôn, tuyên truyền tận nhà để người dân nâng cao cảnh giác, phòng ngừa và tích cực đấu tranh phát hiện, tố giác tội phạm, tệ nạn xã hội…

Giữ an toàn dịp tết

Bà Nguyễn Thị Kim Yến (thôn Ninh Khánh, xã Ninh Phước) chia sẻ, từ khi công an chính quy về xã, tình hình ANTT được đảm bảo, bà con nhân dân yên tâm hơn. Thông qua các hình thức tuyên truyền, người dân dần nâng cao ý thức chấp hành nghiêm các quy định của pháp luật. Tình trạng uống rượu, say xỉn, đánh nhau, trộm cắp vặt, đánh bạc bằng nhiều hình thức giảm hẳn so với trước đây.

“Sau khi nghe các đồng chí công an tuyên truyền, tôi hiểu rõ hơn chính sách, pháp luật của Nhà nước. Đặc biệt, trong dịp Tết Nguyên đán sắp tới, tôi và bà con ở đây sẽ nâng cao cảnh giác hơn, tự giữ gìn tài sản cá nhân. Tại quán nước giải khát của mình, tôi sẽ tuyệt đối không để khách đánh bài dưới mọi hình thức, không mua bán pháo, vật liệu nổ, đồ chơi nguy hiểm cho trẻ em…” - bà Yến nói.

Thượng tá Trần Quốc Phong - Trưởng Công an huyện Nông Sơn cho biết, công an huyện đã tham mưu bố trí 30 công an chính quy về đảm nhận các chức danh công an ở 6 xã. Chỉ trong thời gian ngắn, đề án này đã mang lại hiệu quả rõ rệt. Tình hình an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội tại huyện được đảm bảo; phong trào Toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc được lan tỏa sâu rộng trong nhân dân. Năm 2020, nhân dân toàn huyện đã cung cấp hơn 100 nguồn tin có giá trị phục vụ cho công tác đấu tranh, phòng chống tội phạm trên địa bàn. Tại các diễn đàn công an xã lắng nghe ý kiến của nhân dân, người dân đồng tình ủng hộ và ghi nhận những kết quả mà lực lượng công an xã chính quy đã làm được.

Thực hiện kế hoạch về việc mở đợt cao điểm tấn công, trấn áp tội phạm, đảm bảo tuyệt đối an toàn tình hình ANTT trước, trong và sau Tết Tân Sửu 2021, Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ XIII, Công an huyện Nông Sơn chỉ đạo lực lượng công an xã quyết liệt đấu tranh phòng chống tội phạm, thực hiện tốt việc nắm người, nắm hộ, bám cơ sở.

“Việc bố trí công an chính quy về xã phù hợp với thực tiễn và bước đầu có hiệu quả cao trong công tác đấu tranh phòng chống tội phạm. Từng bước xây dựng lực lượng công an gần dân, góp phần giữ vững ANTT tại cơ sở cũng như phát triển kinh tế, xã hội địa phương” - Thượng tá Trần Quốc Phong chia sẻ.