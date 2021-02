Công an làm việc với nhóm người hành hung tài xế xe khách đường dài

(QNO) - Trưa nay 22.2, lãnh đạo Công an huyện Thăng Bình xác nhận đơn vị đã làm việc với nhóm người có hành vi dùng hung khí đe dọa, hành hung tài xế xe khách đường dài.

Công an Thăng Bình làm việc với một trong 3 đối tượng liên quan. Hung khí gồm tuýp sắt và mã tấu được các đối tượng giao nộp. Ảnh: Công an cung cấp

Theo thông tin từ Công an Thăng Bình, qua làm việc, Trần Văn Mỹ - tài xế xe khách BKS 43B-045.19 cùng 2 người khác là Lý Ngọc Thái và Nguyễn Đình Phát (cả ba trú xã Bình Trung, Thăng Bình) đã đến trình diện, giao nộp một mã tấu và một tuýp sắt. Công an Thăng Bình đang lấy lời khai 3 đối tượng này.



Trước đó, khoảng 19 giờ 30 tối 20.2, Trần Văn Mỹ điều khiển xe khách nói trên của nhà xe Kim Liên chạy tuyến Quy Nhơn - Đà Nẵng, khi đến quốc lộ 1 đoạn qua xã Bình An (Thăng Bình), Mỹ thấy hành khách lên xe của nhà xe An Phát mang biển số tỉnh Gia Lai. Cho rằng bị nhà xe An Phát tranh giành khách, Mỹ gọi cho Lý Ngọc Thái và Nguyễn Đình Phát mang theo mã tấu, tuýp sắt đến chặn đầu xe rồi hành hung 2 tài xế nhà xe An Phát.

Vụ việc vẫn đang tiếp tục được điều tra. Công an Thăng Bình khẳng định sai đến đâu xử lý đến đó theo quy định của pháp luật.