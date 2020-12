Công an Nông Sơn bắt giữ nhiều vụ vận chuyển than trái phép

(QNO) - Công an huyện Nông Sơn vừa phát hiện, bắt giữ nhiều vụ vận chuyển than trái phép, tạm giữ hàng chục tấn than.

Công an huyện Nông Sơn tạm giữ ô tô tải vận chuyển hơn 7,8 tấn than không có hóa đơn, chứng từ. Ảnh: M.T

Khoảng 23 giờ 30 ngày 21.12.2020, trong lúc tuần tra, tổ công tác Công an huyện Nông Sơn phát hiện xe ô tô tải BKS 75H-7084 do Cao Viết Thắng (SN 1990) điều khiển trên quốc lộ 14H (thuộc xã Quế Trung) có biểu hiện nghi vấn nên yêu cầu dừng xe kiểm tra. Qua kiểm tra, lực lượng công an phát hiện thùng xe có hơn 7,8 tấn than, tài xế không xuất trình được hóa đơn, giấy tờ nguồn gốc số than này.

Trước đó, đầu tháng 12.2020, tại xã Quế Trung, lực lượng Công an huyện Nông Sơn cũng phát hiện xe ô tô BKS 92C-019.21 chứa hơn 5 tấn than không có hóa đơn, chứng từ. Toàn bộ phương tiện cùng số than trong 2 vụ việc trên đã được đưa về Công an huyện để xác minh làm rõ.

Trong đợt cao điểm tấn công trấn áp tội phạm đảm bảo an ninh trật tự Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ XIII và Tết Nguyên đán Tân Sửu năm 2021, tính đến nay Công an huyện Nông Sơn đã tạm giữ 33,12 tấn than không có chủ sở hữu, đang tiến hành xác minh, xử lý theo quy định pháp luật.

Được biết, thời gian qua trên địa bàn Nông Sơn, nhiều người dân khai thác hoặc lợi dụng sơ hở lấy cắp than từ mỏ đưa về cất giấu rồi đem bán cho đầu nậu với giá 1 bao than cám (loại bao tải 50kg) 40 - 50 nghìn đồng, than cục thì có giá cao hơn.