Công an Phú Ninh bắt giữ một thiếu niên trộm tài sản tại nhà chùa

Nam Trà My: Bắt đối tượng truy nã do trộm sâm Ngọc Linh

VĂN THỌ | 10/12/2020 - 10:24

(QNO) - Công an huyện Nam Trà My cho biết, chiều 8.12 đơn vị bắt giữ đối tượng Phạm Xuân Trường (SN 1991) theo quyết định truy nã của Cơ quan điều tra Công an huyện.