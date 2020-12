Công an Phú Ninh triệt phá một tụ điểm ma túy

Công an toàn tỉnh bảo vệ tuyệt đối an toàn các sự kiện chính trị, kinh tế quan trọng

THÀNH CÔNG | 20/12/2020 - 08:56

(QNO) - Chiều 18.12, Công an tỉnh tổ chức hội nghị tổng kết công tác công an năm 2020 và triển khai chương trình công tác năm 2021. Trung tướng Nguyễn Văn Sơn - Thứ trưởng Bộ Công an, Chủ tịch UBND tỉnh Lê Trí Thanh và Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh Võ Xuân Ca đến dự.