Công an phường Điện An bắt đối tượng truy nã

(QNO) - Công an phường Điện An (thị xã Điện Bàn) vừa thực hiện lệnh bắt đối tượng truy nã Trần Anh Tuấn (SN 1982, khối phố Ngọc Tam, phường Điện An).

Đối tượng Trần Anh Tuấn. Ảnh: P.T.H

Trước đó ngày 4.5.2018, Trần Anh Tuấn điều khiển xe máy đi trên tuyến ĐT603B, phát hiện hiên nhà chị Trương Thị C. (SN 1989, khối phố Hà Quảng Bắc, phường Điện Dương, Điện Bàn) có 1 máy hàn (định giá 2,5 triệu đồng) không có người trông coi nên nảy sinh ý định trộm cắp.

Khi thực hiện vụ việc, Tuấn bị người dân phát hiện, bắt giữ và bàn giao cơ quan công an. Ngày 28.6.2018, Cơ quan CSĐT Công an thị xã Điện Bàn khởi tố vụ án, khởi tố bị can, Viện KSND thị xã phê chuẩn lệnh bắt bị can để tạm giam về hành vi trộm cắp tài sản. Tuy nhiên, Trần Anh Tuấn bỏ trốn khỏi địa phương nên Cơ quan CSĐT Công an thị xã ra quyết định truy nã.

Sau một thời gian truy tìm, ngày 10.5.2021, Công an phường Điện An phát hiện và bắt giữ khi đối tượng Trần Anh Tuấn về thăm gia đình tại khối phố Ngọc Tam. Vụ việc đang được điều tra làm rõ.