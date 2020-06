Công an Tam Kỳ họp báo vụ Triệu Quân Sự vừa bị bắt giữ (clip)

(QNO) - Lúc 21 giờ 15 phút tối nay 18.6, tức chỉ sau chừng một tiếng đồng hồ bắt giữ đối tượng Triệu Quân Sự, Công an TP.Tam Kỳ đã họp báo cung cấp thông tin chi tiết vụ việc.

Đối tượng Triệu Quân Sự bị bắt vào tối 18.6 tại TP.Tam Kỳ. Ảnh: THANH THẮNG

Tại cuộc họp báo, Thượng tá Phạm Trường Sơn - Trưởng Công an TP.Tam Kỳ đã thông báo các thông tin liên quan quá trình theo dõi, xác định đối tượng và tiến hành bắt giữ Triệu Quân Sự.

Cụ thể, khoảng 19 giờ 45 phút ngày 18.6, công an phát hiện một đối tượng có ngoại hình giống Triệu Quân Sự xuất hiện tại Tam Kỳ. Ngay lập tức, Công an TP.Tam Kỳ đã báo cáo khẩn đến Giám đốc Công an tỉnh, Cơ quan điều tra của Bộ Quốc phòng và tiến hành bắt giữ đưa về Công an TP.Tam Kỳ. Tại đây, cơ quan công an xác định đối tượng này chính là Triệu Quân Sự.

Khá đông phóng viên theo dõi, đưa tin cuộc họp báo tối nay. Ảnh: THANH THẮNG

Theo khai thác ban đầu, đối tượng cho biết sau khi bỏ xe trốn thoát trên đèo Hải Vân thì xuống TP.Đà Nẵng, vào Hội An và sau đó đến Tam Kỳ. Triệu Quân Sự bị bắt khi đang chơi game tại một tiệm internet trên đường Hùng Vương.

Theo Đại tá Đỗ Thanh Vân - Phó Trưởng phòng Điều tra hình sự Quân khu 5, đến thời điểm này đã xác định đúng Triệu Quân Sự - đối tượng đang bị truy nã đặc biệt của Bộ Quốc phòng. Vụ việc sẽ được đơn vị tiếp tục điều tra, xử lý.

Clip bắt giữ đối tượng Triệu Quân Sự (Thực hiện: LÊ THU - QUANG SƠN):