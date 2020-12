Công an Tam Kỳ khởi tố, bắt tạm giam đối tượng bắt giữ người trái pháp luật

(QNO) - Công an TP.Tam Kỳ vừa khởi tố vụ án, khởi tố bị can, bắt tạm giam đối với Trần Văn Lời (SN 1991, phường An Sơn, TP.Tam Kỳ) để điều tra hành vi “bắt giữ người trái pháp luật”.

Đối tượng Trần Văn Lời tại cơ quan điều tra. Ảnh: X.M

Trước đó, ngày 14.12.2020, Lời đi xe máy tìm Nguyễn Thị Tuyết Trinh (SN 2002, trú xã Tam Phước, huyện Phú Ninh) để yêu cầu Trinh trả nợ. Khi đến quốc lộ 1, phía trước ga Tam Kỳ, Lời nhìn thấy Trinh đang chuẩn bị lên xe khách đi Sài Gòn. Cho rằng Trinh đi Sài Gòn trốn nợ nên đã kéo không cho Trinh lên xe và dùng gậy ba trắc đánh, rồi yêu cầu Trinh lên xe máy để chở về nhà của Lời tại khối phố 4 phường An Sơn.

Tại đây, Lời dẫn Trinh vào phòng cuối cùng của nhà mình và gọi điện để gia đình mang tiền đến trả cho Lời. Lời đã giữ Trinh tại nhà mình từ 9h đến 17h30 ngày 14.12 thì được lực lượng Công an TP.Tam Kỳ giải cứu. Vụ việc đang được Công an TP.Tam Kỳ củng cố hồ sơ xử lý.

Qua vụ việc này cũng cảnh báo người dân khi có việc liên quan đến pháp luật, không tự ý hành xử cá nhân mà phải trình báo lực lượng chức năng để phối hợp giải quyết.