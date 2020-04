Công an Tam Kỳ khởi tố đối tượng tàng trữ ma túy

(QNO) - Công an TP.Tam Kỳ vừa khởi tố vụ án, khởi tố bị can đối với Phạm Phú Thạnh (SN 1964, phường An Phú, TP.Tam Kỳ) để tiếp tục điều tra hành vi tàng trữ và sử dụng trái phép chất ma túy.

Theo thông tin ban đầu, ngày 1.4, Công an TP.Tam Kỳ bắt quả tang Phạm Phú Thạnh tại khu vực bờ hồ Nguyễn Du (phường An Mỹ) khi đang tàng trữ 1 gói heroin trong người. Công an đã thu giữ 1 gói giấy đựng heroin (0,11 gam) và 1 điện thoại di động. Tiếp tục khám xét khẩn cấp nơi ở đối tượng, công an phát hiện và tạm giữ 4 gói heroin (0,26 gam) cất giấu trong nhà.