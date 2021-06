Công an Thăng Bình bắt được đối tượng phá két sắt trộm tài sản

(QNO) - Ngày 10.6, Công an huyện Thăng Bình bắt được đối tượng Trần Ngọc Thương (SN 1995, thôn Thanh Ly 2, xã Bình Nguyên, Thăng Bình) về tội trộm cắp tài sản.

Đối tượng Trần Ngọc Thương thực nghiệm lại hiện trường vụ trộm. Ảnh: THỰC BIÊN

Ngày 26.4.2021, nhà ông Nguyễn Đức Anh (thôn Thanh Ly 1, xã Bình Nguyên) bị kẻ gian đột nhập phá két sắt lấy đi dây chuyền, vòng đeo tay bằng vàng và 60 triệu đồng. Tổng trị giá tài sản thiệt hại khoảng 200 triệu đồng.

Ngày 28.4, Cơ quan CSĐT Công an huyện Thăng Bình ra quyết định khởi tố vụ án trộm cắp tài sản và tiến hành điều tra làm rõ. Qua truy xét, công an xác định Trần Ngọc Thương có liên quan tới vụ án, tuy nhiên đối tượng đã bỏ trốn khỏi địa phương.

Xác định Trần Ngọc Thương đang lẩn trốn tại huyện Bình Sơn (Quảng Ngãi), ngày 10.6, Công an huyện Thăng Bình phối hợp Phòng Cảnh sát hình sự Công an tỉnh Quảng Nam bắt giữ khẩn cấp đối tượng. Qua khám xét, công an thu giữ 2 lách vàng, 1 nhẫn vàng và 12 triệu đồng là tang vật Thương trộm cắp tại nhà ông Anh.

Vụ việc đang được tiếp tục điều tra.