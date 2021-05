Công an Thăng Bình truy bắt nhóm đối tượng gây rối trật tự công cộng

(QNO) - Công an huyện Thăng Bình vừa truy bắt nhanh nhóm đối tượng gây rối trật tự công cộng và chém người gây thương tích.

Khoảng 20 giờ ngày 16.5, Công an huyện Thăng Bình tiếp nhận tin báo của người dân về việc tại khu vực đường Đông Sơn (thị trấn Hà Lam) có một nhóm đối tượng khoảng 10 người (trú xã Bình Quý) đi xe máy mang theo hung khí để tìm đánh nhau với một nhóm đối tượng khác tại thị trấn Hà Lam. Công an huyện lập tức có mặt tại hiện trường để xử lý. Khi thấy lực lượng công an, nhóm đối tượng bỏ chạy, để lại hiện trường 3 dao tự chế.

Đến 22 giờ cùng ngày, một nhóm thanh niên tập hợp hung khí tìm nhóm thanh niên ở xã Bình Quý. Khi đi đến tuyến đường nối cao tốc Đà Nẵng – Quảng Ngãi thuộc địa phận xã Bình Quý, nhóm đối tượng này gặp Nguyễn Hữu Cường (SN 2006, thôn Quý Xuân, xã Bình Quý) và chém Cường nhiều nhát gây thương tích nặng, hiện điều trị tại Bệnh viện Đa khoa Quảng Nam.

Qua truy xét, Công an huyện bước đầu xác định được 8 đối tượng tại các xã Bình Nguyên, Bình Đào, Bình Giang và thị trấn Hà Lam tham gia vụ chém Nguyễn Hữu Cường. Công an thu giữ 14 dao, kiếm, mã tấu các loại của nhóm đối tượng nêu trên.

Vụ việc đang tiếp tục điều tra, xác minh xử lý.